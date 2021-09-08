以前說「投資不過山海關」，現在就「資本不經杭州灣」，大路分析當然是解決中小企融資困難，並且促進經濟，但筆者認為是一石二鳥之舉，更多反映的是企業由生態圈進入融資輪全程國有化，中證監接下聖旨，中小企集中土法煉鋼，也不用你們幾家大的捐款捐得那麼辛苦。

根據國泰君安的分析，在國家戰略格局下北交所成立有三層次的意義，首先是突破了金融領域方面的中等收入陷阱、明晰了經濟補短板的做法；其次是構建國內大循環為主、與國際雙循環互相促進；第三是透過企業去推動「共同富裕」目標。那未來又會否見到小騰訊、小阿里、小美團路演「上訪」到北京掛牌？

觀乎北交所門檻較滬深低、中證監又能快速配合，確實是作風多了點務實、少了千年一遇的浮誇言詞，可能也要歸功於改革開放多年金融發展多少有點進步。

國家級首都圈的證交所，因為體制上under中證監，於是大家便問史美倫、梁定邦，筆者第一個想起的卻是李小加，因為根據半官方陳述，北交所乃基於現有新三板體系，致力於服務中小企業，特別是「專精特新」的中小企業 - 不就是李小加「滴灌通」的vision and mission嗎？

何謂「專精特新」？中共中央政治局會議早前在分析研究當前經濟形勢、部署下半年經濟工作時，提出發展專精特新中小企業，為中小企業下一步發展指明了方向：「中小企業好，中國經濟才會好。專精特新中小企業，是指具備專業化、精細化、特色化、新穎化優勢的中小企業。」

把其在港交所三年又三年的戰略經驗借到北交所似乎理所當然，但有趣的是，這又可能引伸到李小加的身份認同，在港交所代表中國好聲音，在北交所或許是外資代言人，這種游走於國際金融資本主義世界的角色，未必是此刻以至未來的最佳助攻人選，或北交所掛職的「如此聘用的人」。

當然在李小加港交所任內上市科的「作風」，可能是北交所急速引入企業所需要的另類賣點。搞交易所始終有別於搞宏觀經濟，最重要是成交量、成交量、成交量，往後北交所肯定是中資券商、公基私募的「猛灌通」，此時此境，恐怕已沒有餘額寶及其他互金平台所衍生資金池的參與。

港交所本周回來股價似未受太大影響，周一甚至升逾2%，莫說是搞間交易所，即使是整間棋牌室美容院啡啡廳，都不會是non-event，但本欄卻只認為是「中性」，當然你可以信錯位發展定位清晰，但在反壟斷的國際大勢下，做慣獨市生意的港交所路數（溢價因素）可謂又少一瓣，有了前述的政策（國策！）背景，至少新股將先行先試戰狼式捨美繞港，留國就地上市，中概股回歸港交所未必全盤接收！

一直以來，港交所都隱含了戰略資產的合併價值，如今北交所蓄勢待發，會否索性閉門造車，將它變成一個欠缺、阻隔（反制裁？）國際資本積極參與的類互聯互通股市？對外做大國企市值、對內扶植共富新貴。港交所要走更遠路在外面搞M&A，在各國金融磨擦升溫下已難上加難。而今港滬深交易所化身為三合一的「非首都交易所」，又是否指日可待？

交易所內的北水當然不會話縮就縮，但是「場外」賣盤市場中上環一帶的（其實可能又不算多）港資券商傳賣盤搶RO的大浪，市價又不知相差幾多了，多年來南下一半市場需要一半畀面派對，當然一日未通關（就快了）也很難作準，但互聯互通的良好願望又會否今不如昔？

無論如何由「十四五」起始，金融再難普惠，娛樂不復大家，索大砲惡意登報bad-mouth（black-mouth?）而娘砲仍要禁足，天上人間，怒火霆鋒都變雷鋒，吳京無環都打敗朝偉，橫行大陸劇金庸宇宙jīn yōng universe。平衡時空下，社會主義抬頭倒迫資本市場，徵富人稅的拜登打瞌睡，美元對家即時醒晒，比特幣震倉後要新高了？

久利生

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