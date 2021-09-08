據公告，根據新世界董事獲得的資料，周大福代理人於2009年購入該50%股權，原始收購成本為5425萬美元（約4.23億港元）。

上海香港新世界大廈於2002年竣工後一直持作租賃用途。於收購事項前，上海香港新世界大廈由周大福代理人及新世界各自擁有50%權益。該物業的2020年除稅項及非經常項目前淨溢利及除稅項及非經常項目後淨溢利分別為1.48億元及1.11億元。

新世界指，集團積極優化其內部架構並適時審視其資產組合，相信收購上海香港新世界大廈將有助於提升資產的營運效率，並與集團在上海的發展策略一致。收購事項將讓新世界取得對該物業的全面管理控制權，從而將提升該物業的管理效率。上海香港新世界大廈亦鄰近集團於2020年8月收購的淮海中路的地皮。

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