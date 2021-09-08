世紀聯合三年內在廣東省建千條充電椿 部分車廠因晶片短缺減產一半
文章日期：2021年9月8日 17:55
世紀聯合（1959）發布公司最新策略消息，主席兼行政總裁羅厚傑表示，集團4月和廣州萬城萬充簽訂合作協議，共同開發新能源車充電站場，計劃未來3年內在廣東省建設1000條椿充電，涉及投資7000萬元人民幣，主要集中在住宅區，屬小規模建設。羅厚傑稱， 對2023年完成1000條椿表示有的信心，更有機會是超額完成，隨著建設成本下降，投資額可能降至6000多萬元人民幣。截至8月月底，已建21個充電站，60條椿和123個車位。
對於今年年初，世紀聯合附屬公司中山市創世紀二手車交易市場，成為特斯拉（Tesla）汽車（北京）有限公司一家二手車置換服務的指定合作商。世紀聯合副主席胡勁恒表示，較多直營汽車銷售的車廠都會開放其二手車市場，Tesla就是具代表性的直營品牌，因為該品牌具有一定的名氣，而缺乏知名度的汽車製造商則需要經銷商。羅厚傑補充指，Tesla的二手車在內地較散，主要為其提供充電站服務和二手車售銷，目前Tesla在公司的收入佔比不大，業務亦佔少部分。
胡勁恒又表示，晶片短缺影響汽車供應量，原材料成本大增，和部分地區的疫情打亂其生產時間表，車廠上半年供車下降，令集團返利減少，但汽車行業表現一般在下半年好過上半年，而且在下半年更容易達到推廣、返利等協議，預料情況會在年底改善。羅厚傑續指，所有車廠全年都面對生產壓力，當中較明顯的車廠會減產一半，如大眾汽車和豐田汽車；不太明顯的車廠則會減產兩成至一成。羅厚傑表示，因為晶片導致部分車廠產量明顯減少，廣汽（2238）十年來首次加價，料問題在今年內不會緩解。
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