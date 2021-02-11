REDD：恒大通知2家銀行 暫停支付貸款利息
文章日期：2021年9月8日 17:06
據REDD引述四名知情人士指，中國恒大（3333）已通知2家銀行，將暫停支付本月21日到期的貸款利息。
報道指，中國恒大本周告知其中1家銀行，其財務部將不會簽字支付到期的利息資金，並要求銀行等待公司有關其延期還款計劃的進一步指示，而該還款計劃尚未完成。
報導指，有關延期還款的正式通知亦未發予所有中國恒大的貸款銀行。
在上月中，有傳中國恒大獲民生銀行（1988）、浙商銀行（2016）和浦發銀行通過恒大房地產項目的貸款展期申請。而自本月初以來，恒大亦推遲了對中信信托、光大興隴信托和杭州一家信托公司等多家公司的支付。
報導又指，中信信托於本周已委派一團隊至中國恒大的深圳總部解決此事。
報導又提到，中國恒大或將對其所有9月8日起的資管產品的支付延期﹔恒大亦於9月有1.65億美元債券票息需支付，包括一筆2022年3月23日到期的8.25厘債券利息8350萬元需於9月23日支付﹔以及一筆2022年3月29日的9.5厘債券利息4750萬元需於9月29日支付。
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