恒指收市跌32點 成交增5% 北水淨流入7.4億 減少81%
文章日期：2021年9月8日 16:22
恒指午後無太大變動，維持395點的高低波幅，收市跌32點或0.12%，報26320點，成交金額1521億元，較上日增加5.09%；國指跌18點或0.2%，報9449點。恒生科技指數收報6871點，跌0.24%。恒指續受制於50天線(26568.42點)；科指50天線(6909.97點)得而復失。
藍籌22隻升，32隻下跌，6隻無升跌。銀娛（0027）升4.96%，收報54元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.75%，收報524.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點；創科實業（0669）跌5.18%，收報164.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。
恒生科技指數成份股13隻升，16隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）收報18.86元，升4.08%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報43.45元，跌6.86%。
北水南下合計淨流入7.4億元，較上日減少81.81%，連續第3日流入，累計流入69.03億元，對上一次連續3日淨流入是8月10日。南水北上合計淨流出16.18億元人民幣，終止連續12日流入。
午後消息股表現
圓通速遞國際（6123）﹕禁飛令影響中國飛美國貨單價升逾一倍。收報3.29元，跌2.08%。
今早及隔晚消息股表現
薩爾瓦多的星巴克、Pizza Hut和麥當勞接受顧客以比特幣付款。比特幣隔夜一度急挫17%至一個月低點，薩爾瓦多政府逢低買入比特幣。區塊鏈概念股向下，火幣科技（1611）收報12.86元，跌8.79%；栢能集團（1263）收報8.96元，跌9.95%；BC科技（0863）收報15.28元，跌5.21%；雄岸科技（1647）收報0.248元，跌11.43%；美圖公司（1357）收報1.85元，跌7.96%；信陽毛尖（0362）收報0.246元，跌1.6%。
開拓藥業（9939）遭珠海格力配售500萬股，折讓6.6%，暫守配售價。收報78.7元，跌5.8%。
恒大（3333）被惠譽連降三級 評級降至「CC」 股價再創6年低兼跌穿招股價。恒大低見3.46元，收報3.71元，升3.92%。恒大系股份表現方面，恒大物業（6666）收報5.01元，升0.8%；恒大汽車（0708）收報6.3元，跌14.05%；恒騰（0136）收報3.41元，跌3.4%。
東風集團（0489）出售Stella 1.15% 套現55億。收報8.76元，升0.34%。
新地（0016）明公布業績。收報108.8元，升0.18%。
蘋果將於9月14日舉行發布會，推出新款iPhone及其它設備。瑞聲（2018）收報42.3元，跌0.7%；舜宇（2382）收報233.2元，跌0.09%。
堡獅龍國際（BOSSINI）（0592）宣布，旗下深圳堡獅龍與非凡體育合作贊助，每年贊助最多2000萬人幣。收報0.79元，升27.42%。
佳寧娜（0126）及佳兆業（1638）簽署合作框架協議，家滙廣場首選佳兆業為合作伙伴。佳寧娜收報0.84元，跌4.55%；佳兆業收報2.4元，跌1.23%。
吉利（0175）斥3.9億購億咖通B類優先股432.15萬股。收報27.75元，跌3.14%。
融創中國（1918）首8個月合同銷售額增33%。收報19.04元，跌2.56%。
五源資本將小米（1810）1.84億B類股，轉予創辦人信託機構。收報24.5元，跌2%。
陽光房地產基金（0435）全年可分派收入跌6%，每基金單位派0.256元。收報4.91元，跌0.61%。
HKTVmall 8月平均每日訂單4.27萬張，總商品交易額達6.33億齊創新高。香港科技探索（1137）收報11.1元，升0.54%。
美的置業（3990）8月合約銷售額按年跌37%。收報14.26元，跌1.11%。
破頂股表現
能源環保股破頂，包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見6.65元，收報6.48元，升4.68%；龍源電力（0916）創上市新高，見17.64元，收報17.32元，升6.26%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見5.82元，收報5.6元，升1.63%；北控水務（0371）創52周高，見3.4元，收報3.36元，升0.6%；
其他破頂股包括，中駿商管（0606）創上市新高，見4.55元，收報4.43元，升3.99%；理想汽車（2015）創上市新高，見121.6元，收報121.2元，升0.17%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.76元，跌0.36%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.74元，收報0.71元，跌2.74%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；三寶科技（1708）創52周高，見6.65元，收報6.02元，跌3.53%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.5元，收報1.49元，升2.76%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見14.92元，收報14.88元，升4.35%；中信資源（1205）創52周高，見0.53元，收報0.52元，升4%；理文化工（0746）創52周高，見9.39元，收報8.69元，升12.71%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.6元，收報1.58元，升5.33%。
破底股方面
內房物管相關股破底，包括，時代鄰里（9928）創上市新低，見4.49元，收報4.53元，跌1.74%；易居企業（2048）創上市新低，見1.81元，收報1.81元，跌3.72%；中原建業（9982）創上市新低，見1.63元，收報1.68元，無升跌；禹洲（1628）見52周低1.39元，收報1.41元，跌0.7%；雅居樂（3383）見52周低7.53元，收報7.54元，跌3.21%；富力（2777）見52周低6.02元，收報6.07元，跌0.49%；花樣年（1777）見52周低0.66元，收報0.66元，跌5.71%；恒大（3333）見52周低3.46元，收報3.71元，升3.92%。
其他破底股包括，東陽光藥（1558）創上市新低，見4.68元，收報4.75元，跌7.59%；網上車市（1490）創上市新低，見0.63元，收報0.65元，跌2.99%；華置（0127）見52周低2.71元，收報2.74元，跌1.44%；大豐港（8310）見52周低0.11元，收報0.111元，跌9.02%；恒隆地產（0101）見52周低17.82元，收報17.98元，跌2.39%；H&H國際（1112）見52周低21.4元，收報21.7元，跌3.34%。
異動股
上升異動股，包括，維太創科（6133）收報0.35元，升32.08%；太陽國際（8029）收報0.65元，升30%；堡獅龍（0592）收報0.79元，升27.42%；縱橫遊（8069）收報0.36元，升24.14%；理文化工（0746）創52周高，見9.39元，收報8.69元，升12.71%；京投交通科技（1522）收報0.64元，升12.28%；首都信息（1075）收報0.465元，升12.05%；新晨中國動力（1148）創52周高，見0.96元，收報0.92元，升9.52%；濱海泰達物流（8348）收報0.35元，升9.38%；藥明巨諾（2126）收報22.75元，升8.85%；福森藥業（1652）收報3.37元，升8.71%。
下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）收報6.3元，跌14.05%；太平洋酒吧（8432）收報0.056元，跌13.85%；雄岸科技（1647）收報0.248元，跌11.43%；栢能集團（1263）收報8.96元，跌9.95%；惠生工程（2236）收報0.38元，跌9.52%；康諾亞（2162）收報53.25元，跌9.13%；大豐港（8310）見52周低0.11元，收報0.111元，跌9.02%；火幣科技（1611）收報12.86元，跌8.79%；通達（0698）收報0.315元，跌8.7%；環球實業科技（1026）收報0.207元，跌8%；美圖公司（1357）收報1.85元，跌7.96%。
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