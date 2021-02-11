恒指午後無太大變動，維持395點的高低波幅，收市跌32點或0.12%，報26320點，成交金額1521億元，較上日增加5.09%；國指跌18點或0.2%，報9449點。恒生科技指數收報6871點，跌0.24%。恒指續受制於50天線(26568.42點)；科指50天線(6909.97點)得而復失。