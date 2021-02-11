即使疫情下貨運成本上升，但因應公司的定價策略，相關成本將轉嫁到客戶身上，所以對公司的影響有限。管理層解釋指，由於公司長期合作客戶包括各國知名、高檔及奢侈品牌，比起成本上升的「小數目」，更著重運送質素。

公司早前宣布斥資不多於1.6億元，收購意大利及瑞士子公司剩餘股份。管理層指出，由於國際奢侈品牌主要由意大利生產，故計劃將意大利辦公室設為歐洲總部，希望整合歐洲各地資源。嘉泓物流目前部署集中於歐洲西部及北部，管理層不排除在東歐有投入，但為配合客戶特色，強調以西歐和北歐等相對富裕的地方為主，更希望在一年內打進美國市場。

今年10月迎來上市一周年，管理層稱對股價表現感滿意，目前沒有海外上市計劃，認為香港是走進國際市場的窗口，公司亦已獲納入MSCI香港微型指數，會繼續深耕目前市場。嘉泓物流今天收報8.1元，全日升0.62％，較上市價2.66元累漲逾2倍。

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