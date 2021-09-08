受累於以往高地價及限價等調控，該行認為2021至2022年內房的毛利率仍會維持低位，若地價得以降溫，毛利率或至2023年始見反彈。

該行在八月與多間內房企溝通後，普遍內房均認為提高流動性，為未來儲備資金發展及償債，比起以往的規模擴張更為重要，故為了加快回籠及去化（銷售），將是首要任務，故在賣樓時或會減價促銷。

該行又提到，目前次級城市的去化轉變，熱點城市的去化雖好，但按揭審批及額度放慢，基本減慢一至兩個月，將影響內房的回籠及流動性，亦會是房企為了加速回籠減價的原因，造成價量低走。

至於境外債市方面，由於回籠減慢，及市場氣氛不佳等原因，房企或因而需要以自身現金償債，亦是加速減價賣樓的原因之一。該行亦會將內房的債務結構、流動性等作為評級考量。

中國恒大（3333）等內房流動性問題引來市場關注，該行早於上月初已手出將恒大及旗下公司評級降至「CCC」級，該行表示，中國恒大的債務違約風險高，其表外的商票規模體量亦大，可能會影響其項目交付。但目前恒大亦正改善其現金流及負債情況，亦有出售資產計劃，加上明年才有債務集中到期，仍有時間可處理。

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