標普︰內房調控剛見效難放寬 毛利率或2023年始反彈
文章日期：2021年9月8日 15:33
評級機構標普今日於會議中表示，首輪集中供地的地價反應與政策目標相違，地價未見有明顯下降，且以往調控政策才剛見效，現時樓價剛開始下跌，料政策會持續「住房不炒」方向，繼續限價限售等方向，大方向不會轉變或放寬。
受累於以往高地價及限價等調控，該行認為2021至2022年內房的毛利率仍會維持低位，若地價得以降溫，毛利率或至2023年始見反彈。
該行在八月與多間內房企溝通後，普遍內房均認為提高流動性，為未來儲備資金發展及償債，比起以往的規模擴張更為重要，故為了加快回籠及去化（銷售），將是首要任務，故在賣樓時或會減價促銷。
該行又提到，目前次級城市的去化轉變，熱點城市的去化雖好，但按揭審批及額度放慢，基本減慢一至兩個月，將影響內房的回籠及流動性，亦會是房企為了加速回籠減價的原因，造成價量低走。
至於境外債市方面，由於回籠減慢，及市場氣氛不佳等原因，房企或因而需要以自身現金償債，亦是加速減價賣樓的原因之一。該行亦會將內房的債務結構、流動性等作為評級考量。
中國恒大（3333）等內房流動性問題引來市場關注，該行早於上月初已手出將恒大及旗下公司評級降至「CCC」級，該行表示，中國恒大的債務違約風險高，其表外的商票規模體量亦大，可能會影響其項目交付。但目前恒大亦正改善其現金流及負債情況，亦有出售資產計劃，加上明年才有債務集中到期，仍有時間可處理。
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