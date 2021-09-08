控方今早陳詞指，辯方楊律師提到，要有證據確定林楚華就10多間上市申請個案作為顧問，才能入罪的說法，她對此作出質疑，並認為辯方曲解控罪，原因是控罪所指，涉及林楚華串謀提供利益予楊金隆，參與串謀者並非只限林楚華是否上市公司招股的顧問角色，楊是否知道林的職銜，均有串謀提供利益之嫌。同時，控罪的檢證標準是，在被告任職公職時，在沒有合理辯解下向被告提供利益，便可被控。

控方指，林楚華在案發期間，曾經向楊金隆就良斯集團（1683）的申請上市個案，多次發出電郵到楊金隆的個人電郵賬戶，冀了解楊對有關個案的看法。她稱，今次案件横跨四年涉及12間公司，兩人早於2006年相識，並在林跟進楊的馬會會員申請方面透露兩人的好友關係，不管林在案中處理新股上市方面有否收取報酬，及保薦人提交處理個案的相關各方名單有否林的名字，或是否純作朋輩之間查詢，亦因為楊的工作是公職，都有出現潛在利益衝突。她強調，參與串謀人士不會大張旗鼓顯露人前。今次案件兩名被告的安排，顯示參與人士明知招嫌而格外小心。

至於辯方律師提到，楊金隆妻郝媛媛從林楚華所得的100萬元支票存款聯名户口，是代林投資基金方面，控方反駁指，從電郵及微信訊息顯示，均描述「我們投資」的字眼。另楊是次收款，比港交所存進楊的户口之月薪16萬元，相當於5倍月薪，金額較大。楊在案中亦承認沒有申報利益衝突，亦沒有按港交所調查去提供個人財務紀錄，而他的兩名上司均有說明個案如何不符合員工守則。

楊金隆的代表律師反駁，重中之重，是需要有證據證明林楚華為受薪顧問及有得益。從楊的兩位上司口供中，亦沒有言明林向楊的個人電郵户口是涉及新股上市申請的查詢，況且楊最終沒有回應林的電郵。他對控方所指，就算有參與上市過程中的顧問工作，即使份屬友好，亦應申報利益衝突的說法，不敢苟同，並謂:「朋友問下都要申報，真係好唔得閒」。他指出，楊妻發給揚金隆的訊息，亦不限於涉案參與的基金資料，並認為兩夫婦交換投資資料屬正常不過的事情。對於控方提到楊在港交所調查方面沒有提供妻子的賬戶資料，便視為隱瞞一說，他直指，當中涉及私隱，因此法律上並不容許。

林的代表律師回應控方陳詞稱，不同意控方所言其當事人迂迴經第三方向首被告楊金隆付款，原因是林在跟進基石控股（1592）等個案時，主席雷雨潤已說明林提供十分有用的建議，因此應可獲得資金。