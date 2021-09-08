【有片：選股王】環保股炒風盛 綠色動力環保出現突破
文章日期：2021年9月8日 12:55
港股今早先升後回，恒指高開後最多升206點、高見26560點回落，半日收報26,217點，跌136點或0.52%；大市半日成交870億元。科技股有回吐，騰訊（0700）、美團（3690）、快手（1024）早市最多升3%至4%不等，之後高位回落，快手半日倒跌3%。汽車、水泥、重型機械股有沽壓。不過，體育用品、濠賭、餐飲股向好。新能源、環保股炒風依然熾熱，大唐新能源（1798）追落後急升一成半。龍源（0916）升逾6%。從事生活垃圾焚燒發電的綠色動力環保（1330）走勢出現突破，也可注意。
綠色動力上半年收入升24%，純利增52%。得益於項目建設進展順利，垃圾處理量與上網電量再創新高。截至上半年底止，公司垃圾焚燒發電運營項目29個，在建項目6個，運營項目在建二期工程3個，籌建項目9個，核心業務規模仍持續擴大。公司亦圍繞核心項目拓展新業務，包括餐厨垃圾、厨餘垃圾、糞渣和污泥等固廢協同處置業務，同時開拓供熱供汽等業務，上半年已得相關項目，為未來發展增添動力。股價方面，該股升穿兩年半多高位4.1元企穩並進一步攀升，呈現突破，後市有望反覆上試4.5元、4.7元。入市可以設4元為止蝕位。
劉思明