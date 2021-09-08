綠色動力上半年收入升24%，純利增52%。得益於項目建設進展順利，垃圾處理量與上網電量再創新高。截至上半年底止，公司垃圾焚燒發電運營項目29個，在建項目6個，運營項目在建二期工程3個，籌建項目9個，核心業務規模仍持續擴大。公司亦圍繞核心項目拓展新業務，包括餐厨垃圾、厨餘垃圾、糞渣和污泥等固廢協同處置業務，同時開拓供熱供汽等業務，上半年已得相關項目，為未來發展增添動力。股價方面，該股升穿兩年半多高位4.1元企穩並進一步攀升，呈現突破，後市有望反覆上試4.5元、4.7元。入市可以設4元為止蝕位。

劉思明

投資版副主編