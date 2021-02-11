恒指先升後跌 半日跌136點 科指50天線得而復失 北水流入18億
文章日期：2021年9月8日 12:10
恒指先升後跌，今早高開42點，曾升206點，其後倒跌最多188點，高低波幅395點。恒指半日跌136點或0.52%，報26217點，成交金額870億元；國指跌46點或0.49%，報9421點。恒生科技指數收報6825點，跌0.91%。恒指上試50天線(26566.35點)，科指50天線(6909.05點)得而復失。
藍籌22隻升，36隻下跌，2隻無升跌。銀娛（0027）升4.76%，收報53.9元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）升4.57%，收報167.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點；創科實業（0669）跌5.29%，收報164.6元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。
恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報251.8元，升2.11%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報43.25元，跌7.29%。
北水南下合計淨流入18.48億元，較上日減少54.56%，連續第3日流入，累計流入80.12億元。南水北上合計淨流入2.48億元人民幣，較上日減少95.91%，連續第13日流入，累計流入556.21億元。
開拓藥業（9939）遭珠海格力配售500萬股，折讓6.6%，暫守配售價。收報80.05元，跌4.19%。
恒大（3333）被惠譽連降三級 評級降至「CC」 股價再創6年低兼跌穿招股價。恒大見52周低3.46元，收報3.6元，升0.84%；恒大物業（6666）收報4.97元，無升跌；恒大汽車（0708）收報6.44元，跌12.14%；恒騰（0136）收報3.4元，跌3.68%。
東風集團（0489）出售Stella 1.15% 套現55億。收報8.74元，升0.11%。
新地（0016）明公布業績。收報108.5元，跌0.09%。
蘋果將於9月14日舉行發布會，推出新款iPhone及其它設備。瑞聲（2018）收報41.95元，跌1.53%；舜宇（2382）收報233.6元，升0.09%。
比特幣隔夜一度急挫17%至一個月低點，薩爾瓦多政府逢低買入比特幣。區塊鏈概念股向下Z，火幣科技（1611）收報12.9元，跌8.51%；栢能集團（1263）收報9.56元，跌3.92%；BC科技（0863）收報15.28元，跌5.21%；雄岸科技（1647）收報0.255元，跌8.93%；美圖公司（1357）收報1.91元，跌4.98%；信陽毛尖（0362）收報0.243元，跌2.8%。
堡獅龍國際（BOSSINI）（0592）宣布，旗下深圳堡獅龍與非凡體育合作贊助，每年贊助最多2000萬人幣。收報0.7元，升12.9%。
佳寧娜（0126）及佳兆業（1638）簽署合作框架協議，家滙廣場首選佳兆業為合作伙伴。佳寧娜收報0.84元，跌4.55%；佳兆業收報2.39元，跌1.65%。
吉利（0175）斥3.9億購億咖通B類優先股432.15萬股。收報28.15元，跌1.75%。
融創中國（1918）首8個月合同銷售額增33%。收報19.14元，跌2.05%。
五源資本將小米（1810）1.84億B類股，轉予創辦人信託機構。小米收報24.45元，跌2.2%。
陽光房地產基金（0435）全年可分派收入跌6%，每基金單位派0.256元。收報4.96元，升0.4%。
HKTVmall 8月平均每日訂單4.27萬張，總商品交易額達6.33億齊創新高。香港科技探索（1137）收報11.26元，升1.99%。
美的置業（3990）8月合約銷售額按年跌37%。收報14.3元，跌0.83%。
破頂股表現
能源股破頂，包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見6.65元，收報6.45元，升4.2%；龍源電力（0916）創上市新高，見17.64元，收報17.34元，升6.38%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見5.82元，收報5.59元，升1.45%。
其他破頂股包括，中駿商管（0606）創上市新高，見4.48元，收報4.35元，升2.11%；理想汽車（2015）創上市新高，見121.6元，收報120.3元，跌0.58%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.76元，跌0.36%；北控水務（0371）創52周高，見3.4元，收報3.35元，升0.3%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.74元，收報0.72元，跌1.37%；三寶科技（1708）創52周高，見6.65元，收報6.21元，跌0.48%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.5元，收報1.5元，升3.45%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見14.78元，收報14.46元，升1.4%；中信資源（1205）創52周高，見0.52元，收報0.51元，升2%；理文化工（0746）創52周高，見9.39元，收報8.9元，升15.43%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.6元，收報1.56元，升4%；中廣核（1816）創52周高，見2.03元，收報1.99元，升3.11%。
破底股方面
破底股包括，時代鄰里（9928）創上市新低，見4.49元，收報4.5元，跌2.39%；東陽光藥（1558）創上市新低，見4.89元，收報4.9元，跌4.67%；網上車市（1490）創上市新低，見0.63元，收報0.69元，升2.99%；禹洲（1628）見52周低1.39元，收報1.41元，跌0.7%；雅居樂（3383）見52周低7.56元，收報7.57元，跌2.82%；富力（2777）見52周低6.02元，收報6.07元，跌0.49%；花樣年（1777）見52周低0.67元，收報0.68元，跌2.86%；華置（0127）見52周低2.71元，收報2.74元，跌1.44%；大豐港（8310）見52周低0.111元，收報0.111元，跌9.02%；恒隆地產（0101）見52周低17.92元，收報17.98元，跌2.39%；恒大（3333）見52周低3.46元，收報3.6元，升0.84%。
異動股
上升異動股，包括，太陽國際（8029）收報0.7元，升40%；理文化工（0746）創52周高，見9.39元，收報8.9元，升15.43%；堡獅龍（0592）收報0.7元，升12.9%；首都信息（1075）收報0.46元，升10.84%；新晨中國動力（1148）創52周高，見0.94元，收報0.92元，升9.52%；天虹紡織（2678）收報11.66元，升8.97%；綠城中國（3900）收報12.72元，升7.98%；科濟藥業（2171）收報46.65元，升7.86%；京投交通科技（1522）收報0.61元，升7.02%；縱橫遊（8069）收報0.31元，升6.9%；龍源電力（0916）創上市新高，見17.64元，收報17.34元，升6.38%。
下跌異動股，包括，太平洋酒吧（8432）收報0.055元，跌15.38%；恒大汽車（0708）收報6.44元，跌12.14%；大豐港（8310）見52周低0.111元，收報0.111元，跌9.02%；雄岸科技（1647）收報0.255元，跌8.93%；火幣科技（1611）收報12.9元，跌8.51%；華虹半導體（1347）收報43.25元，跌7.29%；民生教育（1569）收報1.1元，跌5.98%；和黃醫藥（0013）收報61元，跌5.94%。
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