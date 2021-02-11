恒指先升後跌，今早高開42點，曾升206點，其後倒跌最多188點，高低波幅395點。恒指半日跌136點或0.52%，報26217點，成交金額870億元；國指跌46點或0.49%，報9421點。恒生科技指數收報6825點，跌0.91%。恒指上試50天線(26566.35點)，科指50天線(6909.05點)得而復失。