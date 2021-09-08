特首：料下月深圳市政府將在港發行離岸人民幣債券
文章日期：2021年9月8日 11:40
行政長官林鄭月娥表示，深圳市政府將會成為內地第一個市政府、在本港發行離岸人民幣債券，應該在下個月就會發生。
8月24日，深圳市財政局網站公告，為貫徹落實黨中央、國務院關於深圳建設中國特色社會主義先行示範區的決策部署，2021年深圳將在香港發行離岸人民幣地方政府債券，規模不超過50億元，根據公告內容，募集資金或重點投向發展綠色經濟。
林鄭月娥又表示，金融事業目前進入風生水起的年代，本港要裝備好自身，迎接國家對香港作為國際金融中心定位的重大舉措。
她又引述中證監副主席方星海指，中央一定維護香港作為國際金融中心的地位。林鄭月娥表示，中央的立場一直都是非常重視香港的國際金融中心地位，亦會致力維護，未來會有很多措施出台，她認為香港亦要自強進取，採取更多有利的政策。
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