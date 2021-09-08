8月24日，深圳市財政局網站公告，為貫徹落實黨中央、國務院關於深圳建設中國特色社會主義先行示範區的決策部署，2021年深圳將在香港發行離岸人民幣地方政府債券，規模不超過50億元，根據公告內容，募集資金或重點投向發展綠色經濟。

林鄭月娥又表示，金融事業目前進入風生水起的年代，本港要裝備好自身，迎接國家對香港作為國際金融中心定位的重大舉措。

她又引述中證監副主席方星海指，中央一定維護香港作為國際金融中心的地位。林鄭月娥表示，中央的立場一直都是非常重視香港的國際金融中心地位，亦會致力維護，未來會有很多措施出台，她認為香港亦要自強進取，採取更多有利的政策。

其他報道

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

薩爾瓦多的星巴克、Pizza Hut和麥當勞接受顧客以比特幣付款

華為下周一舉行新品發布會 搶先蘋果發布新手機

開拓藥業遭珠海格力配售500萬股 折讓6.6% 暫守配售價

蘋果下周二舉行秋季新產品發布會 料發布新iPhone

恒大被惠譽連降三級 評級降至「CC」 股價再創6年低兼跌穿招股價

恒指高開43點 美團升1.46% 科指升穿50天線

滬指獨憔悴 人行零投放零回籠

蘋果下周二舉行秋季新產品發布會 料發布新iPhone

恒大被惠譽連降三級 評級降至「CC」 股價再創6年低兼跌穿招股價

恒指高開43點 美團升1.46% 科指升穿50天線

滬指獨憔悴 人行零投放零回籠

索羅斯批評後 貝萊德提早結束首隻中國基金集資 未達集資上限

東風出售Stella 1.15% 套現55億

港股ADR升31點 夜期低水28點 美期亞股普跌 新地業績

三棵樹：恒大以2.19億元房產兌付票據 逾期尚未兌付1.02億元

美股復市道指、標指連跌2日 納指創新高 美債息上升