港元現報7.7743元升值3點子，曾貶值最多7點子，報7.7753元，亦曾升值最多8點子，報7.7738元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.12點子至0.03786%；1星期HIBOR無升跌報0.03946%；2星期HIBOR無升跌報0.04946%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.14482%；6個月期HIBOR跌0.14點子至0.24679%；12個月期HIBOR升0.14點子至0.35125%。

美元指數現報92.513升值0.001點。

美元1個月期LIBOR報0.083%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0144%，連續2日擴闊，利差是2021年8月20日後最高，當日差距為-0.0132%

對上一次連續2日擴闊，是2021年8月31日，當日利差報-0.0177%。

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