恒指高開43點 美團升1.46% 科指升穿50天線
文章日期：2021年9月8日 09:28
恒指今早高開43點或0.17%，報26207點，成交金額21億元；國指今早高開15點或0.17%，報9386點。恒生科技指數開市報6814點，升0.52%。恒指上試50天線(26569.93點)；科指升穿50天線(6911.16點)。
藍籌13隻升，35隻下跌，12隻無升跌。美團（3690）升1.46%，報251元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；碧桂園（2007）跌1.04%，報8.53元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌0.7%，報5.68元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。
恒生科技指數成份股14隻升，6隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）開市報105元，升3.04%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報8.26元，跌1.08%。
新地（0016）今公布業績。開市報108元，跌0.55%。
蘋果將於9月14日舉行發布會，推出新款iPhone及其它設備。瑞聲（2018）開市報42.4元，跌0.47%；高偉電子（1415）無成交，報6.29元；舜宇（2382）開市報231.8元，跌0.69%。
比特幣隔夜一度急挫17%至一個月低點，薩爾瓦多政府逢低買入比特幣。區塊鏈概念股下跌，火幣科技（1611）開市報12.7元，跌9.93%；栢能集團（1263）開市報9.49元，跌4.62%；BC科技（0863）開市報15.66元，跌2.85%；雄岸科技（1647）開市報0.28元，無升跌；美圖公司（1357）開市報1.95元，跌2.99%；信陽毛尖（0362）開市報0.25元，無升跌。
三棵樹：恒大（3333）以2.19億元房產兌付票據，逾期尚未兌付1.02億元。恒大見52周低3.5元，開市報3.5元，跌1.96%；恒大物業（6666）開市報4.96元，跌0.2%；恒大汽車（0708）開市報7.25元，跌1.09%；恒騰（0136）無成交，報3.53元。
堡獅龍國際（BOSSINI）（0592）宣布，旗下深圳堡獅龍與非凡體育合作贊助，每年贊助最多2000萬人幣。堡獅龍開市報0.66元，升6.45%。
佳寧娜（0126）及佳兆業（1638）簽署合作框架協議，家滙廣場首選佳兆業為合作伙伴。佳寧娜開市報0.88元，無升跌；佳兆業開市報2.42元，跌0.41%。
吉利（0175）斥3.9億購億咖通B類優先股432.15萬股。開市報28.35元，跌1.05%。
融創中國（1918）首8個月合同銷售額增33%。開市報19.62元，升0.41%。
五源資本將小米（1810）1.84億B類股，轉予創辦人信託機構。小米開市報25元，無升跌。
陽光房地產基金（0435）全年可分派收入跌6%，每基金單位派0.256元。無成交，報4.94元。
HKTVmall 8月平均每日訂單4.27萬張，總商品交易額達6.33億齊創新高。香港科技探索（1137）開市報11.26元，升1.99%。
美的置業（3990）8月合約銷售額按年跌37%。無成交，報14.42元。
破頂股表現
破頂股包括，中廣核新能源（1811）創上市新高，見5.61元，開市報5.61元，升1.81%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，開市報2.77元，無升跌；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.74元，開市報0.74元，升1.37%；理文化工（0746）創52周高，見8.5元，開市報8.5元，升10.25%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.52元，開市報1.52元，升1.33%。
破底股方面
破底股包括，恒大（3333）見52周低3.5元，開市報3.5元，跌1.96%。
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