港股ADR升31點 夜期低水28點 美期亞股普跌 新地業績
文章日期：2021年9月8日 08:48
美股向下，港股ADR升31點或0.12%，報26384點，即月恒指夜期升101點，低水28點，報26326點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.18%，折合報521.59元；阿里巴巴（9988）升0.13%，折合報170.22元；美團（3690）升0.58%，折合報258.89元；匯控（0005）跌0.45%，折合報40.82元；建行（0939）跌0.4%，折合報5.69元。
道期現跌0.037%；標期現跌0.33%；納期現跌0.005%。日股現升0.03%，韓股現跌0.6%，澳股現跌0.4%。
今日焦點股份可留意：
新地（0016）今公布業績。
蘋果將於9月14日舉行發布會，推出新款iPhone及其它設備。
比特幣隔夜一度急挫17%至一個月低點，薩爾瓦多政府逢低買入比特幣。
三棵樹：恒大（3333）以2.19億元房產兌付票據，逾期尚未兌付1.02億元。
堡獅龍國際（BOSSINI）（0592）宣布，旗下深圳堡獅龍與非凡體育合作贊助，每年贊助最多2000萬人幣。
佳寧娜（0126）及佳兆業（1638）簽署合作框架協議，家滙廣場首選佳兆業為合作伙伴。
吉利（0175）斥3.9億購億咖通B類優先股432.15萬股。
融創中國（1918）首8個月合同銷售額增33%。
五源資本將小米（1810）1.84億B類股，轉予創辦人信託機構。
陽光房地產基金（0435）全年可分派收入跌6%，每基金單位派0.256元。
HKTVmall 8月平均每日訂單4.27萬張，總商品交易額達6.33億齊創新高。留意香港科技探索（1137）。
美的置業（3990）8月合約銷售額按年跌37%。