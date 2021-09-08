美股復市，受上周五公布的美國就業數據顯著弱於預期，投資者擔憂經濟復蘇步伐可能減弱，道指、標指連跌2日，分別累跌343.82點及累跌16.92點，相反，Netflix、亞馬遜和蘋果等重量級科技股上漲，納指則高見15403.44點，創即市新高，同時亦創收市價計新高，連升4日，累計升115.09點。