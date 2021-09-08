美股復市道指、標指連跌2日 納指創新高 美債息上升
文章日期：2021年9月8日 08:15
美股復市，受上周五公布的美國就業數據顯著弱於預期，投資者擔憂經濟復蘇步伐可能減弱，道指、標指連跌2日，分別累跌343.82點及累跌16.92點，相反，Netflix、亞馬遜和蘋果等重量級科技股上漲，納指則高見15403.44點，創即市新高，同時亦創收市價計新高，連升4日，累計升115.09點。
其他消息方面，蘋果將於9月14日舉行發布會，推出新款iPhone及其它設備。比特幣隔夜一度急挫17%至一個月低點，薩爾瓦多政府逢低買入比特幣。公司債發行量激增並超預期，美國國債下跌，10年期國債息收漲近5個基點，日內高點在1.383%，為7月14日以來最高水平。
道瓊斯工業平均指數收跌269點，跌幅0.77%，報35100點。標普500指數收跌15點，跌幅0.34%，報4520點。納斯達克綜合指數收漲10點，或0.08%，報15374點。
3M跌4.53%，報185.58美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低58點，而迪士尼升1.85%，報184.34元，貢獻道指21點。
科技股方面，蘋果收市報156.69元，升1.54%，谷歌母公司Alphabet收市報2885.61元，升0.37%，亞馬遜收市報3509.29元，升0.89%，Facebook收市報382.18元，升1.57%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.49%，報472點。德國DAX指數收跌0.56%，報15843點；法國CAC 40指數跌0.26%，報6726點；英國富時100指數收跌0.53%，報7149點。