Ken Sir旗下創天傳承開補習社 林溢欣合伙料袋逾5200萬
文章日期：2021年9月7日 23:49
去年由以Ken Sir呂宇健為首的炒股教練團入主的創天傳承（8195）公布，與剛宣布不再與精英匯（1775）旗下遵理學校續約的補習天王林溢欣合作，成立合資補習社「DEFINING EDUCATION」，雙方將分別各佔補習社80%及20%股權，根據合作協議，即使不計算可收取總學費的45%作服務費部分，林溢欣亦可收取超過5200萬元酬勞。
根據協議，創天傳承需要首向DEFINING EDUCATION提供不少於400萬元股東貸款，董事會不多於五席，倘創天仍持有DEFINING EDUCATION不少於80%股權，將有權委任最多3名董事，條款又確保某些決定須獲得創天及林溢欣同意才能進行，包括申請上市。
林溢欣將另外成立公司向DEFINING EDUCATION提供服務，可收取總學費的45%作為服務費，並在為期44個月合約期內，DEFINING EDUCATION須支付最多合共2640萬元薪金，同時創天將直接向林溢欣支付最多2590萬元簽字獎金，並須按收生情況須向林溢欣發放500萬元花紅；另服務公司須支付不少於500萬元廣告開支。