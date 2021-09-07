根據協議，創天傳承需要首向DEFINING EDUCATION提供不少於400萬元股東貸款，董事會不多於五席，倘創天仍持有DEFINING EDUCATION不少於80%股權，將有權委任最多3名董事，條款又確保某些決定須獲得創天及林溢欣同意才能進行，包括申請上市。

林溢欣將另外成立公司向DEFINING EDUCATION提供服務，可收取總學費的45%作為服務費，並在為期44個月合約期內，DEFINING EDUCATION須支付最多合共2640萬元薪金，同時創天將直接向林溢欣支付最多2590萬元簽字獎金，並須按收生情況須向林溢欣發放500萬元花紅；另服務公司須支付不少於500萬元廣告開支。