港交所前高層案 辯方：楊金隆妻收錢僅代為投資
文章日期：2021年9月7日 18:36
港交所（0388）前高層楊金隆涉收受上市顧問林楚華利益，未有申報利益衝突一案今日續審，由辯方就控罪陳詞，稱控罪提到楊金隆太太郝媛媛收取林楚華915萬元款項，實情是郝與林之間的交易，由郝代為投資基金，並透露郝曾作私人紀錄，顯示投資涉及她與林及一名代號「SX」人士，當中楊並不知內情；另裁判官指戶口多了五十萬元而楊不知情並不尋常，笑言「係五十萬，唔係五十蚊喎」。
辯方在庭上就控罪陳詞，指本案證據顯示郝媛媛收取的815萬元完全屬於背後真正受益人林楚華，楊金隆與款項無丁點關係。辯方指，早前傳召的三位基金負責人指，郝曾向他們透露背後有投資者，而根據郝所做的內部紀錄，顯示投資晨曦基金的50萬美元，當中代號「SX」人士佔50%，林楚華佔40%，郝則佔10%。辯方解釋，有關基金並非普通人能買到，資金投入的最低門檻很高，因此郝與林楚華僅「夾份」買基金，而且郝還有代其他人購買。
辯方又指，另外的100萬元分兩次以支票傳入楊金隆及其妻的聯名戶口，根據其銀行帳單，僅顯示為支票存款，楊對存款來源並不知情，加上該100萬元款項後來已歸還予林，相信是因為其他原因，並不涉及利益收受。惟法官表示，除非被告毫不關心其戶口交易，或者對金融才俊而言只是小事一椿，就他一個「謙卑的公務員」而言，他會十分緊張和關注。
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