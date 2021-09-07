辯方在庭上就控罪陳詞，指本案證據顯示郝媛媛收取的815萬元完全屬於背後真正受益人林楚華，楊金隆與款項無丁點關係。辯方指，早前傳召的三位基金負責人指，郝曾向他們透露背後有投資者，而根據郝所做的內部紀錄，顯示投資晨曦基金的50萬美元，當中代號「SX」人士佔50%，林楚華佔40%，郝則佔10%。辯方解釋，有關基金並非普通人能買到，資金投入的最低門檻很高，因此郝與林楚華僅「夾份」買基金，而且郝還有代其他人購買。

辯方又指，另外的100萬元分兩次以支票傳入楊金隆及其妻的聯名戶口，根據其銀行帳單，僅顯示為支票存款，楊對存款來源並不知情，加上該100萬元款項後來已歸還予林，相信是因為其他原因，並不涉及利益收受。惟法官表示，除非被告毫不關心其戶口交易，或者對金融才俊而言只是小事一椿，就他一個「謙卑的公務員」而言，他會十分緊張和關注。

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