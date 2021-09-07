同時，佳寧娜旗下的辦公樓及工業園項目而言，佳兆業可能提供營運及管理服務﹔就佳寧娜及佳兆業認可的戰略性區域的任何新增物業發展項目而言，將與佳兆業集團可能以成立合營公司的方式進行相互合作；以及於餐飲業內的優質服務及聲譽，佳兆業及其相關餐飲品牌將會首選集團的餐飲品牌作為食品採購的戰略夥伴。

佳寧娜於上財年財報已表明，將會繼續將業務發展聚焦於大灣區，大灣區的商業大廈及辦公大樓之需求將保持強勁，且將會於大灣區尋求具有重建價值的商業及住宅項目。

根據雙方的戰略合作框架協議中又提到，與佳兆業集團將會於多個領域有序展開戰略性合作，該等領域包括物業發展、城市重建、業務營運管理、物業管理、物流管理及資本營運等，初步在粵港澳大灣區及逐步擴展至其他核心城市；公司及佳兆業集團將會以認購股本權益、成立公司及佳兆業集團一個或多個資產，及或項目相關的項目公司，及或特別用途工具的形式進行合作。佳兆業集團將積極提供集團相關業務發展及營運的解決方案，並與集團合作擴展城市綜合發展及有關業務營運及餐飲管理業務。

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