她又指，年輕客戶的財富管理活動愈趨活躍，推動該行的年輕客戶資產管理規模（AUM）按年升25%，同時受惠於包括Signature優卓理財及優越理財在內的其他客戶，帶動整體財富管理業務有強勁表現，該行截至今年6月底的AUM為接近6000億港元，按年有雙位增長。

李亦表示，該行今年會再額外新增聘500名全職員工，當中包括客戶經理、投資銷售經理及保險銷售經理等面向客戶的財富管理專才，亦包括跨境理財專員及數碼銀行人才。

恒生銀行數碼銀行主管鄭維章表示，該行數碼銀行登記客目前已達250萬，而今年上半年，經數碼渠道投資的18至34歲客戶，按年升161%。該行上半年數碼銀行及理財交易量按年增長62%，同期該行數碼平台投資用戶數量亦按年增55%。

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