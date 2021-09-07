恒生銀行將推美股掛鈎投資產品 正待最後審批
文章日期：2021年9月7日 18:29
恒生銀行（0011）投資產品及顧問業務主管李佩珊表示，該行本月初已推出美股手機買賣服務，客戶透過使用「恒生投資快」應用程式買賣港股、A股通及美股。她又指，該行將推出美股掛鈎新產品，適合較有經驗的投資者，產品結構具複雜性，正待最後審批，該行冀一兩周內再公布細節，相信屆時會是本港首間銀行推出相關產品。
她又指，年輕客戶的財富管理活動愈趨活躍，推動該行的年輕客戶資產管理規模（AUM）按年升25%，同時受惠於包括Signature優卓理財及優越理財在內的其他客戶，帶動整體財富管理業務有強勁表現，該行截至今年6月底的AUM為接近6000億港元，按年有雙位增長。
李亦表示，該行今年會再額外新增聘500名全職員工，當中包括客戶經理、投資銷售經理及保險銷售經理等面向客戶的財富管理專才，亦包括跨境理財專員及數碼銀行人才。
恒生銀行數碼銀行主管鄭維章表示，該行數碼銀行登記客目前已達250萬，而今年上半年，經數碼渠道投資的18至34歲客戶，按年升161%。該行上半年數碼銀行及理財交易量按年增長62%，同期該行數碼平台投資用戶數量亦按年增55%。
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