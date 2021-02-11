集團指，於認購事項完成後，B系列優先股將相當於億咖通按已轉換基準之發行在外股份總數約1.51%。

吉利表示，認為汽車智能將成為全球汽車行業發展的主流趨勢之一，億咖通作為一家汽車智能全方位解決方案提供商，其有能力提供片上系統、計算機系統、駕駛艙操作系統、軟件及自動駕駛，其提供汽車智能相關產品及服務，包括汽車核心芯片模組、端對端汽車智能駕駛艙解決方案、汽車智能軟件及生態產品等。

目前，市面上覆蓋全方位汽車智能產品及服務的智能解決方案提供商寥寥無幾，故認購事項將為吉利提供涉足汽車智能服務領域的寶貴機會，亦符合公司打造智能技術生態的長期策略。

據公告，億咖通的2020年收益為22.411億元人民幣（下同），除稅後虧損為4.78億元。

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