陽光房地產全年收益按年跌6.5%至7.993億元，物業收入淨額按年跌6.6%至6.397億元。期內集團的寫字樓整體租用率按年跌3.2個百分點至92.4%，現金租金持平約36.7元，但續租租金跌幅達5.3%﹔而零售物業方面，租用率按年升0.7個百分點至96.5%，現行租金按年跌5.9個百分點至70.4%﹔續租租金跌幅7.2%。

陽光房地產管理層直言，會對寫字樓市場比較審慎，因寫字樓物業特別是整層或面積大至萬呎以上的租賃活動減少，主要因疫情影響的旅遊限制未除，令跨國企業在港的需求未明確，亦有出現棄租情況，均會影響續租走勢。而且相對2021年，未來2022至2023年的寫字樓供應更多，現時空置率已約8%，未來對寫字樓市場更大壓力。

零售物業方而，管理層表示雖然續租租金下跌，但今年租用率相對穩定，已回升至96.5%，相信隨著疫情控制，在穩定的人流下，對租戶銷售額有提升。加上今日政府宣佈「回港易」將於明日零時起全面恢復，「來港易」亦將於下周三推出的好消息，料旗下的商場如與關口僅一站之隔、比較依賴自由行客戶的上水中心購物商場都會受惠，故覺得零售租金或已見底。

行政總裁吳兆基又表示，認為相對零售行業的零售銷售額去年跌逾3成，在今年一、二季才慢慢復元，認為旗下零售商場的表現已是成功。

至於陽光房地產上市十五周年，吳兆基表示基金對現金流有信心，故今年持續提高派息認為經歷去年疫情後，基金仍發現可以維持高派息比率，相信投資者感到滿意。

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