銀保監表示，網絡平台企業在在完善公司治理、防範資本無序擴張、合規審慎開展互聯網存貸款業務、推動小貸和消費金融公司合規展業、規範發展互聯網保險業務、加強消費者權益保護等方面已取得一定進展和成效。

銀保監會重申，對於網絡平台企業金融業務整改工作始終堅持以下原則：一是堅持依法將金融活動全面納入監管，所有金融業務必須持牌經營，消除監管套利。二是堅持公平監管和從嚴監管。對同類業務、同類主體一視同仁，切實防範金融風險，維護金融穩定，對各類金融違法違規行為一如既往堅持「零容忍」。三是堅持發展和規範並重。支持網絡平台企業在審慎監管前提下守正創新、規範發展，弘揚企業家精神，激發市場主體活力和社會創造力，正確發揮科技創新驅動作用，同時，堅決打破壟斷，維護公眾利益和公平競爭的市場秩序。

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