1個月港元拆息昨日報0.068厘，保持在低位，蔣天驕預期美國最快要到2023年加息，本港銀行結餘充裕，一段時間內港元拆息仍保持低位。銀行因為結餘充裕沒動力提高最優惠利率（P），P息上調時間更慢。

中銀香港加強其置業手機應用程式的功能，加入地產中介、按揭中介等第三方機構的資訊，可在應用程式內獲取樓價指數、屋苑樓價走勢、一手新盤或二手放盤資訊、置業貼士等最新市場數據及置業訊。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮表示，過去該行通過開放應用程式介面（Open API）於合作夥伴平台提供線上即時估價服務，至今使用量已逾550萬次。截至今年8月，透過線上遞交的按揭月均申請筆數，較上年同期增長近 2 倍，約佔全行按揭申請的5%至10%。該行未來將加入更多置業後的內容，例如與裝修公司、驗樓師等合作。

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