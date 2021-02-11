恒指升190點 創逾3周收市新高 科指創5周高 北水流入近1個月最多
文章日期：2021年9月7日 16:23
內地出口數據遠勝預期，恒指午後升幅擴大至295點，全日高低波幅323點，收市升190點或0.73%，報26353點，是8月13日後收市新高，當日報26391.62點。科指收市報6887.94點，是7月29日後收市新高，當日報6958.77點。
大市成交金額1448億元，較上日減少1.02%；國指升97點或1.04%，報9468點。恒生科技指數收報6887點，升1.61%。恒指連升2日累計升451.64點；科指連升2日累計升159.1點。
藍籌26隻升，32隻下跌，2隻無升跌。李寧（2331）升7.27%，收報107.7元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升4.04%，收報257.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻83點；碧桂園（2007）跌4.06%，收報8.27元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.97%，收報41元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。
恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報101.9元，升9.33%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）收報18.12元，跌1.84%。
恒指10天線(25847.4點)升穿20天線(25842.08點)受制50天線(26621.89點)；科指曾升穿50天線(6936.57點)。
北水南下合計淨流入40.67億元，較上日增加93.97%，淨流入金額是8月11日56.32億元後最多；連續第2日流入，累計流入61.64億元。南水北上合計淨流入60.69億元人民幣，較上日增加79.51%，連續第12日流入，累計流入553.73億元。
午後消息股表現
穆迪下調恒大（3333）及子公司評級，展望負面。另外，高盛降恒大評級，恒大股價見6年低，低見3.53元，收報3.57元，跌7.75%。
性侵案涉事經理不構成犯罪 阿里巴巴（9988）回應：相信正義、相信善意。央視：濟南檢方稱阿里性侵案涉事經理不構成犯罪，不批准逮捕。收報170元，升1.19%。
全球私人銀行據報不再接受花樣年（1777）的債券作為抵押物。見52周低0.69元，收報0.7元，跌1.41%。
今早及隔晚消息股表現
小鵬汽車（9868）發布可騎乘智能機器馬，具語音、人臉及聲紋識別能力。收報156.8元，升1.62%。
內地8月出口、進口、順差，齊勝預期。港口運輸股個別發展，中遠海控（1919）收報14.82元，升4.66%；中遠海發（2866）收報1.73元，升4.22%；廈門港務（3378）收報0.93元，升3.33%；中國外運（0598）收報3.46元，升4.85%；招商局港口（0144）收報13.3元，升2.47%；勝獅貨櫃（0716）收報1.17元，跌0.85%。
比特幣升穿52700美元，見4個月高，薩爾瓦多定為法定貨幣。區塊鏈概念股向上，火幣科技（1611）收報14.1元，升4.44%；栢能集團（1263）創上市新高，見10.5元，收報9.95元，升0.4%；BC科技（0863）收報16.12元，升10.41%；雄岸科技（1647）收報0.28元，升13.36%；
美圖公司（1357）收報2.01元，跌1.47%；信陽毛尖（0362）收報0.25元，升4.17%。
騰訊（0700）已向逾20家平台及電商要求停止遊戲賬號租賣。收報515.5元，升2.08%。
吉利旗下曹操出行，完成38億元B輪融資。吉利（0175）收報28.65元，升2.5%。
破頂股表現
消費股破頂，包括，李寧（2331）創上市新高，見108.2元，收報107.7元，升7.27%；波司登（3998）創上市新高，見6.66元，收報6.59元，升1.38%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，升63.04%；包浩斯（0483）創52周高，見1.17元，收報1.16元，升3.57%。
能源、環保股破頂，包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見6.29元，收報6.19元，升5.27%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見5.53元，收報5.51元，升7.83%；光大水務（1857）創52周高，見1.79元，收報1.67元，跌2.91%；康達環保（6136）創52周高，見0.98元，收報0.91元，跌3.19%。
其他破頂股包括，栢能集團（1263）創上市新高，見10.5元，收報9.95元，升0.4%；艾德韋宣（9919）創上市新高，見2.03元，收報1.83元，跌2.14%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.77元，升0.36%；廣發証券（1776）創52周高，見16.1元，收報15.64元，升3.03%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.74元，收報0.73元，升1.39%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；三寶科技（1708）創52周高，見6.24元，收報6.24元，升11.43%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見14.3元，收報14.26元，升6.1%。
破底股方面
破底股包括，網上車市（1490）創上市新低，見0.65元，收報0.67元，跌42.24%；易居企業（2048）創上市新低，見1.84元，收報1.88元，跌2.59%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.85元，收報1.89元，跌1.05%；恒大（3333）見52周低3.53元，收報3.57元，跌7.75%；禹洲（1628）見52周低1.4元，收報1.42元，跌2.74%；雅居樂（3383）見52周低7.71元，收報7.79元，跌3.59%；富力（2777）見52周低6.1元，收報6.1元，跌1.61%；花樣年（1777）見52周低0.69元，收報0.7元，跌1.41%；宇華教育（6169）見52周低3.83元，收報3.89元，跌5.35%；成實外教育（1565）見52周低0.58元，收報0.6元，跌1.64%；華置（0127）見52周低2.77元，收報2.78元，跌0.36%；大豐港（8310）見52周低0.122元，收報0.122元，無升跌。
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