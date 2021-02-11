內地出口數據遠勝預期，恒指午後升幅擴大至295點，全日高低波幅323點，收市升190點或0.73%，報26353點，是8月13日後收市新高，當日報26391.62點。科指收市報6887.94點，是7月29日後收市新高，當日報6958.77點。