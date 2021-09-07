積金局發言人強調，由於強積金計劃成員可能擁有多於一個賬戶，申請人需向個別受託人提出申請，因此實際申請人數應少於申索宗數。另外，由於強積金總資產值有所增長，故以永久離港為由申請提取強積金的申索金額亦同步上升。

發言人重申，以永久離港作原因提取強積金的申索個案並不等同移民個案，相關理由亦包括申請人返回其原居地或移居內地生活。

據積金局報告，截至今年6月底止，強積金總資產約1.22萬億元，按年升26%；淨回報超過4600億元。第二季以不同理由提取強積金的申索總數為60,200宗，較上季66,600宗回落10%。

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