第二季永久離港提取強積金21億 按年增1.1倍創單季新高
文章日期：2021年9月7日 16:05
積金局公布截至今年6月底第二季強積金數據，其中以永久離港為由提取強積金的申索數目錄得8000宗，按年增加33%；涉及金額高達20.95億元，較去年同期急升1.1倍。至於過去一年，以永久離港理由提取強積金的個案則達32,400宗，同比增加7.3%。
積金局發言人強調，由於強積金計劃成員可能擁有多於一個賬戶，申請人需向個別受託人提出申請，因此實際申請人數應少於申索宗數。另外，由於強積金總資產值有所增長，故以永久離港為由申請提取強積金的申索金額亦同步上升。
發言人重申，以永久離港作原因提取強積金的申索個案並不等同移民個案，相關理由亦包括申請人返回其原居地或移居內地生活。
據積金局報告，截至今年6月底止，強積金總資產約1.22萬億元，按年升26%；淨回報超過4600億元。第二季以不同理由提取強積金的申索總數為60,200宗，較上季66,600宗回落10%。
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