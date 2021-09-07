支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，隨著大灣區各地商貿合作日益緊密，是次聯合兩地電子錢包開通跨境匯款服務，為大灣區資金流動提供新的渠道，同時亦是為AlipayHK、支付寶（澳門）和支付寶聯動的一次新嘗試，是繼AlipayHK在內地可於全範圍使用後，集團在大灣區服務的又一里程碑。

即日起，AlipayHK用戶逐步可透過中級或以上身份認證的賬戶，以港幣匯出款項至收款人的內地支付寶賬戶所連結的銀行賬戶，而收款人則可實時接收人民幣的款項。AlipayHK用戶可隨時查閱交易紀錄，了解匯款情況。Alipay HK續指，將推港幣100元獎賞優惠，吸引更多市民體驗實時匯款和流動支付。

澳門方面，支付寶（澳門）用戶即日起在完成中級或以上身份認證後，即可以澳門幣將款項匯出，並於同名內地支付寶賬戶所連結的銀行卡接收已兌換成人民幣的款項。中級認證用戶每日最多可匯出澳門幣1萬元，而高級認證用戶每日最多可匯出澳門幣3萬元。

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