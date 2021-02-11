eftPay今月月初在電子錢包AlipayHK 平台推出「唯購WEGO」小程序，主要以售賣優惠券為主，現階段產品主要是月餅券和酒店優惠券。勞俊傑表示，截至目前已售出超過200多盒月餅。目前商戶數有逾過百個，主要為中小企商家；SKU達百多個。勞俊傑稱，雖然暫時小程序只在AlipayHK 中出現，但目前已探討拓展至其他電子支付平台，如WeChatPay HK。勞俊傑又稱，「唯購WEGO」做法不同與大型的電商平台HKTVmall，「唯購WEGO」會集中在中小企商戶，公司亦不會放置各商家的貨品，上架費門檻亦較低。

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