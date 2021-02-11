上月消費券帶動eftPay消費額升2倍 首推優惠券小程序在AlipayHK
文章日期：2021年9月7日 14:45
香港聚合電子支付平台易付達（eftPay）主席及行政總裁勞俊傑表示，截至7月底，集團為2.26萬家商舖提供電子支付服務，8月首次電子消費券派發後，用戶申請亦持續增加。勞俊傑又指，剛過去一個月，電子消費券帶動消費筆數升1倍，消費額升2倍。據了解，截至8月底，消費券4家電子錢包營辦商中，八達通的用戶量為最多，消費金額亦為最高。
eftPay今月月初在電子錢包AlipayHK 平台推出「唯購WEGO」小程序，主要以售賣優惠券為主，現階段產品主要是月餅券和酒店優惠券。勞俊傑表示，截至目前已售出超過200多盒月餅。目前商戶數有逾過百個，主要為中小企商家；SKU達百多個。勞俊傑稱，雖然暫時小程序只在AlipayHK 中出現，但目前已探討拓展至其他電子支付平台，如WeChatPay HK。勞俊傑又稱，「唯購WEGO」做法不同與大型的電商平台HKTVmall，「唯購WEGO」會集中在中小企商戶，公司亦不會放置各商家的貨品，上架費門檻亦較低。
其他報道
恒指半日升158點 10天線升穿20天線 科指曾升穿50天線