恒指半日升158點 10天線升穿20天線 科指曾升穿50天線
文章日期：2021年9月7日 12:12
恒指今早高開43點，短暫倒跌28點後，乘內地進出口數據勝預期，最多曾升279點，高低波幅308點。
恒指半日升158點或0.61%，報26322點，成交金額779億元；國指升81點或0.87%，報9452點。恒生科技指數收報6884點，升1.56%。
藍籌22隻升，38隻下跌，0隻無升跌。海底撈（6862）升5.1%，收報31.95元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升4.53%，收報258.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻97點；碧桂園（2007）跌3.02%，收報8.36元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.84%，收報94元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。
恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報101元，升8.37%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報27.4元，跌1.79%。
恒指10天線(25844.26點)升穿20天線(25840.5點)，暫受制於50天線(26621.26點)；科指曾升穿50天線(6936.49點)。
北水南下合計淨流入29.2億元，較上日增加39.28%，連續第2日流入，累計流入50.17億元。南水北上合計淨流入21.64億元人民幣，較上日減少35.99%，連續第12日流入，累計流入514.68億元。
小鵬汽車（9868）發布可騎乘智能機器馬，具語音、人臉及聲紋識別能力。收報156.2元，升1.23%。
內地8月出口、進口、順差，齊勝預期。港口運輸股個別發展，中遠海控（1919）收報14.54元，升2.68%；中遠海發（2866）收報1.72元，升3.61%；中國外運（0598）收報3.41元，升3.33%；中遠海運港口（1199）收報6.32元，跌0.47%；天津港發展（3382）收報0.65元，升1.56%；招商局港口（0144）收報13.2元，升1.69%；勝獅貨櫃（0716）收報1.18元，無升跌。
高盛降恒大（3333）評級，恒大股價見6年低，低見3.66元，收報3.68元，跌4.91%。恒大汽車（0708）收報7.42元，跌10.06%；恒大物業（6666）收報5.09元，跌5.74%；恒騰（0136）收報3.62元，跌3.21%。
比特幣升穿52700美元，見4個月高，薩爾瓦多定為法定貨幣。區塊鏈概念股向上，火幣科技（1611）收報13.76元，升1.93%；栢能集團（1263）創上市新高，見10.5元，收報9.96元，升0.5%；BC科技（0863）收報15.7元，升7.53%；雄岸科技（1647）收報0.28元，升13.36%；美圖公司（1357）收報2.02元，跌0.98%；信陽毛尖（0362）收報0.25元，升4.17%。
騰訊（0700）已向逾20家平台及電商要求停止遊戲賬號租賣。收報518.5元，升2.67%。
吉利旗下曹操出行，完成38億元B輪融資。收報28.3元，升1.25%。
央視：濟南檢方稱阿里（9988）性侵案涉事經理不構成犯罪，不批准逮捕。阿里巴巴收報170.4元，升1.43%。
合興（0047）獲大股東每股8仙提私有化，總代價2.28億。創52周高，見0.076元，收報0.073元，升58.7%。
小米（1810）單日斥近兩億，回購798萬股。收報25.1元，升0.6%。
東風汽車（0489）上月銷售跌25.3%。收報8.64元，跌0.12%。
永利澳門（1128）：料賭牌將獲重續或延長。收報9.29元，升1.98%。
中海外（0688）8月合約銷售額按年跌13.1%。收報17.7元，跌1.88%。
名仕快相（8483）拓醫療業務，目標年底前開3間診所。創52周高，見0.125元，收報0.111元，升7.77%。
越秀地產（0123）8月合約銷售額升65%。收報7.43元，升0.54%。
萊爾斯丹（0738）發盈警，預計中期虧損減少，第二季零售總銷售跌17.3%。收報0.75元，跌3.85%。
破頂股表現
破頂股包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見6.24元，收報6.14元，升4.42%；波司登（3998）創上市新高，見6.65元，收報6.61元，升1.69%；栢能集團（1263）創上市新高，見10.5元，收報9.96元，升0.5%；艾德韋宣（9919）創上市新高，見2.03元，收報1.83元，跌2.14%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.76元，無升跌；光大水務（1857）創52周高，見1.79元，收報1.71元，跌0.58%；康達環保（6136）創52周高，見0.98元，收報0.97元，升3.19%；三寶科技（1708）創52周高，見6元，收報5.98元，升6.79%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見14.3元，收報13.62元，升1.34%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.073元，升58.7%；理文化工（0746）創52周高，見7.2元，收報7.17元，升13.99%；和諧汽車（3836）創52周高，見4.73元，收報4.62元，升4.76%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.51元，收報1.48元，升2.07%；齊合環保（0976）創52周高，見1.29元，收報1.18元，升2.61%。
破底股方面
破底股包括，網上車市（1490）創上市新低，見0.65元，收報0.69元，跌40.52%；易居企業（2048）創上市新低，見1.88元，收報1.91元，跌1.04%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.85元，收報1.92元，升0.52%；禹洲（1628）見52周低1.41元，收報1.43元，跌2.05%；雅居樂（3383）見52周低7.81元，收報7.81元，跌3.34%；富力（2777）見52周低6.11元，收報6.12元，跌1.29%；華置（0127）見52周低2.78元，收報2.78元，跌0.36%；恒大（3333）見52周低3.66元，收報3.68元，跌4.91%；冠均國際（1629）見52周低0.98元，收報1.04元，跌14.75%；永旺（0984）見52周低1.5元，收報1.54元，升1.32%。
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