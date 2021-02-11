恒指今早高開43點 美團升1.46% 合興升60%
文章日期：2021年9月7日 09:26
恒指今早高開43點或0.17%，報26207點，成交金額21億元；國指今早高開15點或0.17%，報9386點。恒生科技指數開市報6814點，升0.52%。
藍籌17隻升，21隻下跌，22隻無升跌。美團（3690）升1.46%，報251元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；碧桂園（2007）跌1.04%，報8.53元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌0.7%，報5.68元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。
恒生科技指數成份股19隻升，4隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報37.2元，升1.64%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）開市報18.04元，跌2.28%。
恒指10天線(25832.76點)逼近20天線(25834.76點)；科指處於20天線(6466.77點)及50天線(6935.09點)之間。
央視：濟南檢方稱阿里（9988）性侵案涉事經理不構成犯罪，不批准逮捕。阿里巴巴開市報168.4元，升0.24%。
合興（0047）獲大股東每股8仙提私有化，總代價2.28億。創52周高，見0.074元，開市報0.074元，升60.87%。
小米（1810）單日斥近兩億，回購798萬股。開市報24.95元，無升跌。
東風汽車（0489）上月銷售跌25.3%。開市報8.59元，跌0.69%。
永利澳門（1128）：料賭牌將獲重續或延長。開市報9.09元，跌0.22%。
中海外（0688）8月合約銷售額按年跌13.1%。開市報17.9元，跌0.78%。
名仕快相（8483）拓醫療業務，目標年底前開3間診所。無成交，報0.103元。
越秀地產（0123）8月合約銷售額升65%。開市報7.41元，升0.27%。
萊爾斯丹（0738）發盈警，預計中期虧損減少，第二季零售總銷售跌17.3%。開市報0.77元，跌1.28%。
破頂股表現
破頂股包括，栢能集團（1263）創上市新高，見10.3元，開市報10.3元，升3.94%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見13.78元，開市報13.78元，升2.53%。
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