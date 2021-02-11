港股ADR跌323點 夜期低水29點 美期上升亞股普漲
文章日期：2021年9月7日 08:34
美股休市，港股ADR跌323點或1.25%，報25839點，即月恒指夜期升56點，低水29點，報26135點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.85%，折合報490.6元；阿里巴巴（9988）跌1.5%，折合報165.48元；美團（3690）跌1.23%，折合報244.37元；匯控（0005）跌0.07%，折合報41.37元；建行（0939）跌0.99%，折合報5.66元。
道期現升0.11%；標期現升0.11%；納期現升0.26%。日股現升0.71%，韓股現跌0.12%，澳股現升0%。
今日焦點股份可留意：
央視：濟南檢方稱阿里（9988）性侵案涉事經理不構成犯罪，不批准逮捕。
合興（0047）獲大股東每股8仙提私有化，總代價2.28億。
小米單日斥近兩億，回購798萬股。
東風汽車（0489）上月銷售跌25.3%。
永利澳門（1128）：料賭牌將獲重續或延長。
中海外（0688）8月合約銷售額按年跌13.1%。
名仕快相（8483）拓醫療業務，目標年底前開3間診所。
越秀地產（0123）8月合約銷售額升65%。
萊爾斯丹（0738）發盈警，預計中期虧損減少，第二季零售總銷售跌17.3%。
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