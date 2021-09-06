在提出今次建議前，洪氏家族在合興持股約71.64%。集團指是次提出私有化，原因是股份流通性長期處於較低水平，截至停牌前的9月1日止24個月內，每日平均成交量約為430.4萬股股份，只佔已發行股數約0.04%。股份持續低流通量令股東難以在沒有對股份市價造成不利影響下，在場內出售及在發生對股價造成不利影響的任何事件時出售大量股份。

洪氏家族透過公告稱，今次私有化計劃有助提供機會予股東退出對合興的投資。另在集團私有化後，以私人經營業務形式更靈活運作，以制定及實施其長期業務策略，或追求作為上市公司可能是無法尋求的其他商機，毋須受制於監管限制或合規責任。

合興原經營「獅球嘜」品牌食用油產品生意，至2011年12月，集團向家族成員洪明基提出以34.75億元總代價，收購主要在北京、天津、河北省都會地區及北方地區經營吉野家及冰雪皇后連鎖店。截至9月1日，合興市值約4.63億元。