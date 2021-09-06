該局指，壹傳媒於今年5月的公告中曾指集團流動資金充裕，截至今年3月底集團尚有流動資金約5.2億元，並可應付壹傳媒由4月起18個月的運作。但壹傳媒於7月作出一項公布，披露公司於4月提前向其前主席及主要股東償還一筆1.5億元的貸款。

情況顯示壹傳媒並無在執法行動導致該上市公司缺乏資金繼續營運而被迫清盤的情況；而壹傳媒將經營決定強行歸咎執法行動，是嘗試將責任轉移，故意諉過於依法行事的執法部門，並對《香港國安法》作出惡意抹黑。

保安局指出，壹傳媒作出一系列混淆視聽的言論，有必要澄清關鍵事實，以免公眾被誤導。

同時，該局指出控方案情在案件的提訊階段只向被告人披露，而不向公眾披露，是刑事案件的一貫做法，目的是確保日後審訊能夠公平進行。

就有關凍結財產的決定，保安局局長曾兩次根據港區國安法的《實施細則》作出書面通知，分別於今年5月凍結黎智英持有的壹傳媒有限公司股份和黎智英擁有的3間海外公司於本地銀行賬戶內的財產，以及於6月凍結與《蘋果日報》出版業務和網上業務有關的3間附屬公司於本地銀行賬戶內的財產，約1800萬元。

保安局強調，有關部門均依法按照程序行使《香港國安法》、《實施細則》及其他相關法律所賦予之權力。

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