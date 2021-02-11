中國國務院：前海面積大增至120平方公里
文章日期：2021年9月6日 19:15
中國國務院今日印發的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》發布，進一步擴展前海合作區發展空間，總面積將由14.92平方公里，大增至120.56平方公里。該合作區將打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台，建設高水平對外開放門戶樞紐。同時亦擬撞大金融業、法律事務對外開放水平。
該發布顯示，到2035年，合作區高水平對外開放體制機制更加完善，營商環境達到世界一流水平，建立健全與港澳產業協同聯動、市場互聯互通、創新驅動支撐的發展模式。前海合作區將推進現代服務業創新發展，加快科技發展體制機制改革創新，打造國際一流營商環境，創新合作區治理模式；在建設高水平對外開放門戶樞紐方面，前海合作區將深化與港澳服務貿易自由化，擴大金融業對外開放，提升法律事務對外開放水平，高水平參與國際合作。
開發建設前海合作區，是支持香港經濟社會發展、提升粵港澳合作水平、構建對外開放新格局的重要舉措，對推進粵港澳大灣區建設、支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區、增強香港同胞對祖國的向心力具有重要意義。
根據《方案》，前海合作區的範圍將向南擴大至毗鄰的蛇口及大小南山片區共22.89平方公里；北側毗鄰的會展新城及海洋新城片區29.36平方公里、機場及周邊片區30.07平方公里、寶安中心區及大鏟灣片區23.32平方公里。擴大後的合作區將探索研究推進國際船舶登記和配套制度改革，同時研究加強在交通、通信、信息、支付等領域與港澳標準和規則銜接，並支持港澳和國際高水平醫院在前海合作區設立機構，提供醫療服務。
在擴大金融業對外開放方面，《方案》提到，開展本外幣合一銀行賬戶試點，並深化粵港澳綠色金融合作，探索建立統一的綠色金融標準，為內地企業利用港澳市場進行綠色項目融資提供服務。另亦擬探索跨境貿易金融和國際支付清算新機制。在法律方面，合作區擬探索建立前海合作區與港澳區際民商事司法協助和交流新機制，深化合作區內地與港澳律師事務所合夥聯營機制改革，支持鼓勵外國和港澳律師事務所在前海合作區設立代表機構。
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