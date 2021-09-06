集團指，一直積極探索其他商機，以令現有業務多元化及為股東帶來更高回報，鑒於香港日漸增強的健康意識及醫療服務需求，擬透過在香港經營診所及或醫療中心開展醫療業務，並已新註冊成立三間全資附屬公司。即一間境外註冊公司「Max Sight Healthcare Management Services (BVI) Limited」、兩間本港註冊公司，分別為用於負責管理醫療業務的「名仕醫療管理」及用於負責診所及或醫療中心的日常營運的「名仕醫療服務」以作為集團的醫療業務分支。

集團表示，現亦正招聘及物色合適的醫療從業員及處所，以資啟動醫療業務。現時目標為於2021年年底前在香港開設三間診所或醫療中心。

集團又同時公布，已與獨立第三方業主錫乾定下三年租約，租用安寧大廈地下3號B部分舖位作香港的醫療中心。

該物業的首三年租期月租為7萬元，隨後三年租金每月增幅不得超過10%或不得超過7.7萬元，租賃協議項下應付代價不得超過529.2萬元。

為籌備發展醫療業務，已委任於醫療行業累積豐富經驗的陳永樂擔任執行董事，他亦獲委任為名仕醫療服務有限公司之董事及醫療行政總監，主要負責集團醫療業務之發展。

集團指，陳永樂有權收取薪酬每月15萬元，以及參考集團醫療業務產生的溢利計算之溢利分成。

名仕快相今日跌1.9%，收報0.103元，成交額僅1.91萬元。

其他報道

萊爾斯丹：預計中期虧損減少 第二季零售總銷售跌17.3%

市監局：督促電商合規意識 強化反壟斷監管

時任聯席主管：楊金隆從未披露與林楚華關係

中電與GE簽合作備忘錄 構思減碳路線圖探索使用氫氣

阿里公益基金會戰略升級 響應千億共同富裕行動

冼國林入稟作申索批註 向配偶羅寶兒討回物業股票

三棵樹：與中國恒大及旗下公司不存在融資性貿易業務

恒指收市升261點 北水終止連續8日流出

摩根士丹利：賭股借琴澳方案參與非博彩 或拖低回報率

上海：未因境內企業搭建VIE架構而拒絕境外投資項目核準備案申請

和黃醫藥獲納入深滬港通

比亞迪獲花旗唱好 升7% 多隻車股升幅顯著

滬深兩市高收 創板指終止四連跌 收漲逾4%

戴姆勒料芯片短缺問題持續至2023年

花旗據報將設立團隊 助中國企業開拓新加坡市場