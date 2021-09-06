名仕快相拓醫療業務 目標年底前開3間診所
文章日期：2021年9月6日 17:42
在中港經營自助數碼快相機的名仕快相（8483）踩過界搞醫療業務，並有意於今年底前在港開始三間診所或醫療中心。據公司公布，已委集團主席陳永濟之堂弟、現年57歲的醫生陳永樂為執董，即日生效。陳曾擔任康健國際（3886）的執董，至昨日（9月5日）為止。
集團指，一直積極探索其他商機，以令現有業務多元化及為股東帶來更高回報，鑒於香港日漸增強的健康意識及醫療服務需求，擬透過在香港經營診所及或醫療中心開展醫療業務，並已新註冊成立三間全資附屬公司。即一間境外註冊公司「Max Sight Healthcare Management Services (BVI) Limited」、兩間本港註冊公司，分別為用於負責管理醫療業務的「名仕醫療管理」及用於負責診所及或醫療中心的日常營運的「名仕醫療服務」以作為集團的醫療業務分支。
集團表示，現亦正招聘及物色合適的醫療從業員及處所，以資啟動醫療業務。現時目標為於2021年年底前在香港開設三間診所或醫療中心。
集團又同時公布，已與獨立第三方業主錫乾定下三年租約，租用安寧大廈地下3號B部分舖位作香港的醫療中心。
該物業的首三年租期月租為7萬元，隨後三年租金每月增幅不得超過10%或不得超過7.7萬元，租賃協議項下應付代價不得超過529.2萬元。
為籌備發展醫療業務，已委任於醫療行業累積豐富經驗的陳永樂擔任執行董事，他亦獲委任為名仕醫療服務有限公司之董事及醫療行政總監，主要負責集團醫療業務之發展。
集團指，陳永樂有權收取薪酬每月15萬元，以及參考集團醫療業務產生的溢利計算之溢利分成。
名仕快相今日跌1.9%，收報0.103元，成交額僅1.91萬元。
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