龍鼓灘發電廠是世界上規模最大的聯合循環燃氣發電廠之一，共有10台營運及興建中的發電機組，發電容量為3825兆瓦，當中8台機組具備發電容量2675兆瓦是使用GE燃氣發電的設備。龍鼓灘發電廠是中電在香港的重要資產，支持中電為九龍、新界及大部分離島地區269萬客戶服務。

中電首席執行官藍凌志表示：「香港有65%的碳排放來自發電，電力行業在的減碳過程中擔當關鍵角色。中電和GE多年來合作無間，我很高興雙方能結合彼此的經驗和專業知識，進一步為中電在本港的燃氣資產構思減碳路線圖。我十分期待我們能夠利用氫氣等低碳燃料和最新科技，携手為香港在2050年達致碳中和的目標，帶來具意義的成果」。

GE燃氣發電亞洲區總裁兼首席執行官Ramesh Singaram表示：「我們很高興與中電合作建立框架，共同探討在龍鼓灘發電廠使用不同天然氣和氫氣混合比例，最終達致100%氫氣的可行性，以支持電廠的減碳計劃。正當全球過渡至由可調度、高效能燃氣發電設施所支持的可再生能源系統，包括氫氣在內的低碳燃料將成為催化劑，讓重型燃氣渦輪機發電系統為減碳及應對氣候變化作出貢獻」。

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