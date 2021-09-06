中電與GE簽合作備忘錄 構思減碳路線圖探索使用氫氣
文章日期：2021年9月6日 16:56
中電控股（0002）和GE燃氣發電（紐約證券交易所代碼：GE）宣布，雙方已簽署合作備忘錄，共同為中電在香港的燃氣發電設施構思減碳路線圖。雙方將根據合作備忘錄，就中電龍鼓灘發電廠使用GE 9F.03重型燃氣渦輪機的發電機組，討論和制訂減碳方案。
龍鼓灘發電廠是世界上規模最大的聯合循環燃氣發電廠之一，共有10台營運及興建中的發電機組，發電容量為3825兆瓦，當中8台機組具備發電容量2675兆瓦是使用GE燃氣發電的設備。龍鼓灘發電廠是中電在香港的重要資產，支持中電為九龍、新界及大部分離島地區269萬客戶服務。
中電首席執行官藍凌志表示：「香港有65%的碳排放來自發電，電力行業在的減碳過程中擔當關鍵角色。中電和GE多年來合作無間，我很高興雙方能結合彼此的經驗和專業知識，進一步為中電在本港的燃氣資產構思減碳路線圖。我十分期待我們能夠利用氫氣等低碳燃料和最新科技，携手為香港在2050年達致碳中和的目標，帶來具意義的成果」。
GE燃氣發電亞洲區總裁兼首席執行官Ramesh Singaram表示：「我們很高興與中電合作建立框架，共同探討在龍鼓灘發電廠使用不同天然氣和氫氣混合比例，最終達致100%氫氣的可行性，以支持電廠的減碳計劃。正當全球過渡至由可調度、高效能燃氣發電設施所支持的可再生能源系統，包括氫氣在內的低碳燃料將成為催化劑，讓重型燃氣渦輪機發電系統為減碳及應對氣候變化作出貢獻」。
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