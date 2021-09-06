根據冼國林入稟的申索批註，內文提到，由羅寶兒受託的資產，包括置富花園富仁苑一住宅單位連租金、出售西貢匡湖居第四期一獨立屋及大埔逸瓏灣第8座一單位連車位的樓款、沙田京瑞廣場一期一寫字樓單位、持有國娛娛樂的5416.33萬股股份的Wealth Gate Investment股權，及國藝總值1785.51萬物的可換股債券。由於他已兩度透過律師向羅寶兒發出通知，但是當事人未能或拒絕歸還資產，因此在高院作出申索批註。

是次冼國林與配偶羅寶兒反目，冼國林並出招入稟高院，冀追討回受託的資產之餘，亦包括在對方佔用有關資產時所得的盈利、欠付他的款項、損失、利息、任何濟助及堂費。

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