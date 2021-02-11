恒指收市升261點 北水終止連續8日流出
文章日期：2021年9月6日 16:21
恒指午後升幅擴大，今早低開74點已見全日底其後倒，午後擴大至升274點，高低波幅349點。
恒指收市升261點或1.01%，報26163點，成交金額1463億元，較上日減少14.98%；國指升79點或0.85%，報9371點。恒生科技指數收報6778點，升0.74%。
藍籌30隻升，29隻下跌，1隻無升跌。比亞迪（1211）升7.78%，收報274.2元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升3.48%，收報505元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻76點；海底撈（6862）跌4.1%，收報30.4元，是跌幅最大的藍籌。小米（1810）跌1.77%，收報24.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。
恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報36.6元，升6.09%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報89.1元，跌4.04%。
恒指20天線(25854.68點)失而復得，10天線(25784.83點)向上逼近20天線(25854.68點)；
科指高於10天線(6556.59點)，上試50天線(6964.34點)，10天線亦正逼近50天線。
北水南下合計淨流入20.97億元，終止連續8日流出，對上一次連續1日淨流入是8月23日，今日的淨流入金額則是8月24日21.77億元後最多。南水北上合計淨流入33.81億元人民幣，較上日減少52.17%，連續第11日流入，累計流入493.04億元。
午後消息股表現
比亞迪獲花旗唱好，升7%，多隻車股升幅顯著。廣汽集團（2238）收報8.79元，升7.2%；恒大汽車（0708）收報8.25元，升14.58%；吉利（0175）收報27.95元，升2.01%；北京汽車（1958）收報2.97元，升2.06%；五菱（0305）收報1.46元，升2.82%。
小鵬汽車（9868）明推「智能新物種」，網民料新產品為機械人或新汽車配件。收報154.3元，跌1.22%。
今早及隔晚消息股表現
南早：特首選委設限，各本地地產家族僅獲兩名額。本地地產股個別發展，新世界發展（0017）收報36.3元，跌0.14%；新鴻基地產（0016）收報108.8元，升0.46%；長實集團（1113）收報48.4元，跌2.62%；長和（0001）收報56.05元，跌1.75%；恒地（0012）收報34.6元，跌0.43%。
北交所註冊成立有限公司，今起就上市規則諮詢。花旗：設立北交所旨在緩解監管憂慮。港交所（0388）收報498元，升2.13%。
中資券商向上。中金（3908）收報21.85元，升5.3%；海通證券（6837）收報7.49元，升0.27%；中信証券（6030）收報20.8元，升2.21%；華泰證券（6886）收報12.2元，升2.35%；中國銀河（6881）收報4.61元，升0.44%；光大證券（6178）收報6.64元，升2.79%；招商證券（6099）收報12.72元，升1.76%；廣發証券（1776）創52周高，見15.82元，收報15.18元，升1.2%；國泰君安（2611）收報11.32元，升0.89%。
國務院推橫琴粵澳深度合作區建設，信德（0242）曾升9%。信德收報2.42元，升5.68%。
摩根士丹利：賭股借琴澳方案參與非博彩，或拖低回報率。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報12元，升0.67%；美高梅中國（2282）收報7.95元，跌0.38%；澳博控股（0880）收報6.98元，升0.43%；永利澳門（1128）收報9.11元，升0.11%；銀河娛樂（0027）收報50.85元，升0.39%；金沙中國（1928）收報25.7元，升0.39%。
劉鶴：習近平高度重視數字經濟發展，支持民營經濟方針不變。騰訊（0700）收報505元，升3.48%；阿里巴巴（9988）收報168元，升1.88%；美團（3690）收報247.4元，升1.06%。
幾內亞發生軍事政變，鋁價急飈，中鋁（2600）創52周高，見6.23元，收報5.96元，升5.49%；俄鋁（0486）創52周高，見7元，收報6.97元，升14.45%。
破頂股表現
能源股破頂，包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見6.2元，收報5.88元，升8.09%；龍源電力（0916）創上市新高，見17.48元，收報16.18元，升0.37%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見5.43元，收報5.11元，升2.61%；北京控股（0392）創52周高，見30.15元，收報29.25元，跌1.02%。
環保水務股破頂，包括，中國水務（0855）創52周高，見8.64元，收報8.16元，跌2.74%；光大水務（1857）創52周高，見1.77元，收報1.72元，升6.83%；康達環保（6136）創52周高，見0.95元，收報0.94元，升3.3%。
其他破頂股包括，栢能集團（1263）創上市新高，見10元，收報9.91元，升25.44%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.76元，跌0.36%；廣發証券（1776）創52周高，見15.82元，收報15.18元，升1.2%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.74元，收報0.72元，無升跌；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；三寶科技（1708）創52周高，見5.6元，收報5.6元，升5.26%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.49元，收報1.37元，跌1.44%。
破底股方面
破底股包括，易居企業（2048）創上市新低，見1.9元，收報1.93元，跌2.03%；稻草熊（2125）創上市新低，見4.27元，收報4.58元，升5.29%；中原建業（9982）創上市新低，見1.66元，收報1.7元，跌1.16%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.87元，收報1.91元，跌8.17%；朝雲集團（6601）創上市新低，見4.34元，收報4.42元，跌4.33%；禹洲（1628）見52周低1.44元，收報1.46元，跌3.31%；雅居樂（3383）見52周低8.07元，收報8.08元，跌3.58%；富力（2777）見52周低6.2元，收報6.2元，跌3.88%；宇華教育（6169）見52周低3.86元，收報4.11元，升0.98%；華置（0127）見52周低2.79元，收報2.79元，跌0.71%；大豐港（8310）見52周低0.122元，收報0.122元，無升跌；恒大（3333）見52周低3.81元，收報3.87元，跌0.77%；松齡（1989）見52周低0.95元，收報1.04元，跌1.89%；冠均國際（1629）見52周低1.2元，收報1.22元，跌45.29%。
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