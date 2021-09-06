花旗指，其新能源汽車需求強勁，加上成本結構優勢，提升其2021-23年純利預測，分別達41.2億、95億，及181.8億元人民幣，以反映其電池及汽車的最新出貨，以及毛利率假設，將比亞迪股份目標價從410元，上調30.7%至536元。

車股當中，表現較好的有廣汽集團（2238）曾升最多9.39%，是7月7日後最大升幅，今暫高見8.97元，是1月18日9.28元後最高。現報8.79元，升7.2%。恒大汽車（0708）現報8.34元，升15.83%。

其他汽車股戶面，吉利（0175）現報27.7元，升1.09%；華晨中國（1114）現報7.3元，無升跌；東風集團股份（0489）現報8.64元，升1.17%；長城汽車（2333）現報33.25元，無升跌；北京汽車（1958）現報2.95元，升1.37%；慶鈴汽車股份（1122）現報1.84元，跌4.17%；小鵬汽車（9868）現報154.3元，跌1.22%；五菱（0305）現報1.44元，升1.41%；理想汽車（2015）現報118.6元，升0.08%。

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