表現較佳歐洲基金 重磅工業醫療健康

從基金報告可見，主要持股包括有Intermediate Capital Group（英：ICP），該公司為第三方基金及自有資本資產公司，主要為客戶提供靈活的資本解決方案，過去的服務對象包括有養老基金、保險公司的機構投資者，公司能為他們提供更高回報的另類投資策略。另外亦持有芬蘭零售集團Kesko（芬蘭：KESKOB）、德國製藥公司Dermapharm（德：DMP）等等。

小型公司股票流通性低風險高

與大型公司相比，小型公司股票的流通性普遍較低，而波幅亦較高，不過若分析團隊眼光獨到，可能會發掘到增長潛力較佳的企業。從基金每年回報來看，2016年及2018年分別錄得8.26%及17.39%虧損，不過2017年及2019年回報高於33%以上，2020年為24.74%。由此可見，公司投資風險偏高，宜加緊留意基金回報表現及適時獲利。

基金回報表現理想，因此基金管理費亦相對較高，在比較的歐洲基金之中，每年管理費普遍為1.25%至1.5%，而安本標準 II - 歐洲小型公司基金（歐元）管理費為1.8%，另未計及首次認購費、本地券商的認購費。

若投資者尋求派息較高的歐洲股息基金，安聯歐洲股息基金的年度化股息率高達5.44厘及屬於每月派息類別。不過，細看每年回報紀錄，會發現2016年回報為3.63%，2018年回報為負5.95%及2019年回報為負14.3%，在這些年份獲取利息，有可能是從本金分派。因此在購買基金前，投資者宜多作比較。

疫苗接種率高 帶動服務消費行業復蘇

對於歐洲市場應選購哪類型行業基金呢？投資者可從幾方面作考量，第一，投資地區方面，宜選擇新冠疫苗接種率較高的國家，根據上周五最新數據顯示，英國完成接種疫苗比率為64.9%、德國及法國為61%及意大利為61.8%。疫苗接種率較高將有助消費及服務行業復蘇。

第二，周期性行業包括必需消費、金融、工業、能源及原材料等，在去年疫情期間受重挫，隨着環球經濟復蘇，有望為這些行業帶來強勁增長。第三，留意昔日受惠流動性充裕的行業，市傳美國聯儲局可能於今年底縮減購債規模，而歐洲央行的緊急債券購買計劃（PEPP）將會2022年3月到期，屆時計劃會否延期相信會成為市場焦點。

東方匯理：奢侈品行業受中國需求影響

行業及板塊方面，東方匯理的研究報告指出，會專注於實力強勁的公司及着重選股。當中看好銀行業，因其估值吸引及能提供較大收益。此外，對能源板塊持中性看法，儘管目前估值處於低水平，但行業受累於全球推動新能源，以解決全球暖化問題及達到碳中和的目標等。另外公司亦指出會關注工業、醫療健康及電訊公司行業。報告又指出較看淡科技及奢侈品行業，前者行業估值偏高，後者受到中國奢侈品需求問題影響。

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