科技股偏軟，惟騰訊（0700）、嗶哩嗶哩（9626）大彈3%。電動車、新能源、環保等繼續成為焦點，比亞迪股份（1211）升近6%。新天綠色能源（0956）升一成。不過，傳統電力股、光伏有回吐。生物科技、中資券商內險表現偏好。此外，基建、建材等仍有炒作，海螺水泥（0914）升近3%。

除了鐵路基建等項目加快上馬外，新型基建料繼續成為穩經濟動力，產業數字化轉型的加速，對通信帶來能大需求，中興通訊（0763）從高位調整後變得吸引，可以現水平吸納。

中興上半年業績也見到基本面持續改善。上半年核心運營商網絡業務收入持平，但內地服務器收入上升，加上家庭、手機產品收入增長，集團的政企、消費者業務收入都大增，分別按年升18%、67%，推動總收入升12%。雖然運營商網絡業務收入持平，但5G產品毛利率上升，業務的毛利率按年上升約6.5個百分點至43%。銷售費用佔營業收入比例下降，財務費用大減，加上資產重估，應收賬款減值減少，商品跌價準備回撥，以及出售高達通信股權，上半年純利升1.2倍。

疫情加速產業發展，創新應用不斷推陳出新，5G令個人消費體驗提升，移動數據消費有增無減，而企業經過近年的數字化，智能化及物聯網的發展，都為通信行業打下良好市場基礎，有利行業發展。中興可以受惠繼續穩健發展。

股價方面，中興上月升至約32元的一年半的高位回落，跌至26元回穩，可以現水平吸納，博整固完成後再展升浪。止蝕可設低收於25.5元離場。

劉思明

投資版副主編