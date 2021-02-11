劉鶴派定心丸 恒指半日倒升132點 重上20天線 北水流入14億
文章日期：2021年9月6日 12:16
恒指今早低開74點，見半日低點，國務院副總理劉鶴派定心丸，恒指曾倒升最多181點，高低波幅256點。
恒指半日升132點或0.51%，報26034點，成交金額857億元；國指升41點或0.44%，報9332點。恒生科技指數收報6715點，跌0.19%。
藍籌23隻升，32隻下跌，5隻無升跌。比亞迪（1211）升5.74%，收報269元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升2.97%，收報502.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻65點；海底撈（6862）跌4.1%，收報30.4元，是跌幅最大的藍籌。小米（1810）跌2.36%，收報24.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低20點。
恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報35.9元，升4.06%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報88.45元，跌4.74%。
恒指重上20天線(25848.2點)，10天線(25771.88點)向上逼近20天線。科指曾下試20天線(6464.44點)，續受制於50天線(6963.09點)。
北水南下合計淨流入14.47億元，終止連續8日流出。南水北上合計淨流入46.04億元人民幣，較上日減少34.86%，連續第11日流入，累計流入505.28億元。
南早：特首選委設限，各本地地產家族僅獲兩名額。本地地產股個別發展，新世界發展（0017）收報36.15元，跌0.55%；新鴻基地產（0016）收報108.7元，升0.37%；長實集團（1113）收報48.65元，跌2.11%；長和（0001）收報56.1元，跌1.67%；恒地（0012）收報34.6元，跌0.43%；信和置業（0083）收報11.38元，跌0.18%；華置（0127）見52周低2.79元，收報2.79元，跌0.71%；嘉華國際（0173）收報3.46元，無升跌。
北交所註冊成立有限公司，今起就上市規則諮詢。花旗：設立北交所旨在緩解監管憂慮。港交所（0388）收報488元，升0.08%。
中資券商向上，中金（3908）收報21.45元，升3.37%；海通證券（6837）收報7.57元，升1.34%；中信証券（6030）收報20.6元，升1.23%；華泰證券（6886）收報12.2元，升2.35%；中國銀河（6881）收報4.64元，升1.09%；光大證券（6178）收報6.65元，升2.94%；招商證券（6099）收報12.8元，升2.4%；廣發証券（1776）創52周高，見15.82元，收報15.24元，升1.6%；
國泰君安（2611）收報11.42元，升1.78%。
國務院推橫琴粵澳深度合作區建設，信德（0242）曾升9%。信德（0242）收報2.39元，升4.37%。
濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報11.94元，升0.17%；美高梅中國（2282）收報7.85元，跌1.63%；澳博控股（0880）收報6.94元，跌0.14%；永利澳門（1128）收報9.05元，跌0.55%；銀河娛樂（0027）收報50.8元，升0.3%；金沙中國（1928）收報25.6元，無升跌。
劉鶴：習近平高度重視數字經濟發展，支持民營經濟方針不變。騰訊（0700）收報502.5元，升2.97%；阿里巴巴（9988）收報165.7元，升0.49%；美團（3690）收報243.8元，跌0.41%。
幾內亞發生軍事政變，鋁價急飈，中鋁（2600）大漲逾一成，創52周高，見6.23元，收報5.99元，升6.02%。
京東（9618）：委任徐雷為總裁，金恩林為京東健康（6618）首席執行官。京東收報314.8元，升0.83%；京東健康收報78元，跌0.38%。
九毛九（9922）天價購太二3%股權，員工袋3億人幣。收報26.8元，升2.88%。
騰訊（0700）據報擬推個人微信雲存儲付費服務。收報502.5元，升2.97%。
比亞迪（1211）上月汽車銷量升86.3%。收報269元，升5.74%。
周子學辭任中芯國際（0981）董事長，高永崗為代理董事長。收報24元，跌0.21%。
內房上月賣樓普遍跌，碧桂園（2007）8月合約銷售跌25.8%。收報8.67元，跌1.03%。
裕元工業（0551）越南廠房仍停運，料影響第三季收入。收報16.08元，跌0.86%。
雷軍終止持有雷軍基金會控制權，在小米（1810）持股首次降至一成以下。收報24.8元，跌2.36%。
納入港股通名單股份，表現如下，和黃醫藥（0013）收報66.65元，升1.45%；恒騰（0136）收報3.78元，升1.89%；中國軟件國際（0354）收報14.12元，跌2.08%；快手（1024）收報90.6元，升0.5%；上海復旦（1385）收報25.05元，升2.24%；奈雪的茶（2150）收報12.76元，跌5.2%；心動公司（2400）收報49.25元，升3.03%；心動公司（2400）收報49.25元，升3.03%；啟明醫療（2500）收報41.05元，升10.95%；時代天使（6699）收報384.6元，升6.83%；優然牧業（9858）收報5元，升0.2%；移卡（9923）收報36.1元，升3.44%。
剔出港股通名單股份，表現如下，嘉華國際（0173）收報3.46元，無升跌；上實（0363）創52周高，見13.16元，收報12.84元，跌0.93%；中國通信服務（0552）收報4.26元，升0.71%；港華燃氣（1083）收報5.5元，跌2.65%；佳源國際（2768）收報3.14元，升1.29%；融信中國（3301）收報4.26元，無升跌；遠洋集團（3377）收報1.6元，升1.27%。
包浩斯國際（0483）完成出售物業，斥4600萬派特別息每股12.5仙。創52周高，見1.16元，收報1.13元，升5.61%。
中國物流資產（1589）大股東溢價7.4%售股予京東，或提私有化。收報4.1元，升1.23%。
中石油（0857）副總裁辭任。收報3.52元，無升跌。
破頂股表現
能源股破頂，包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見6.2元，收報5.96元，升9.56%；龍源電力（0916）創上市新高，見17.48元，收報16.44元，升1.99%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見5.43元，收報5.18元，升4.02%。
環保水務股破頂，包括，北京控股（0392）創52周高，見30.15元，收報29.2元，跌1.18%；中國水務（0855）創52周高，見8.64元，收報8.05元，跌4.05%；光大水務（1857）創52周高，見1.75元，收報1.7元，升5.59%；康達環保（6136）創52周高，見0.95元，收報0.92元，升1.1%。
其他破頂股包括，栢能集團（1263）創上市新高，見9.51元，收報9.51元，升20.38%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.77元，無升跌；廣發証券（1776）創52周高，見15.82元，收報15.24元，升1.6%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.74元，收報0.7元，跌2.78%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.49元，收報1.45元，升4.32%；包浩斯（0483）創52周高，見1.16元，收報1.13元，升5.61%；卓珈控股（1827）創52周高，見2.35元，收報2.17元，跌5.24%。
破底股方面
破底股包括，易居企業（2048）創上市新低，見1.9元，收報1.9元，跌3.55%；稻草熊（2125）創上市新低，見4.27元，收報4.41元，升1.38%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.97元，收報1.97元，跌5.29%；朝雲集團（6601）創上市新低，見4.36元，收報4.38元，跌5.19%；雅居樂（3383）見52周低8.21元，收報8.21元，跌2.03%；富力（2777）見52周低6.2元，收報6.28元，跌2.64%；宇華教育（6169）見52周低3.86元，收報3.96元，跌2.7%；華置（0127）見52周低2.79元，收報2.79元，跌0.71%；恒大（3333）見52周低3.81元，收報3.97元，升1.79%；冠均國際（1629）見52周低1.2元，收報1.32元，跌40.81%。
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