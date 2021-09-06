恒指低開74點 跌穿20天線 美團跌2.3%
文章日期：2021年9月6日 09:31
恒指今早低開74點或0.29%，報25827點，成交金額138億元；國指今早低開30點或0.34%，報9260點。恒生科技指數開市報6687點，跌0.61%。
藍籌11隻升，27隻下跌，22隻無升跌。比亞迪（1211）升1.02%，報257元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.32%，報93元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；美團（3690）跌2.37%，報239元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低42點。
恒生科技指數成份股7隻升，19隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）開市報18.88元，升3.85%；跌幅最大的是美團（3690）開市報239元，跌2.37%。
恒指跌穿20天線(25837.85點)，暫守10天線(25751.19點)；科指下試10天線(6547.49點)。
京東（9618）：委任徐雷為總裁，金恩林為京東健康（6618）首席執行官。京東開市報308.8元，跌1.09%；京東健康開市報78元，跌0.38%。
九毛九（9922）天價購太二3%股權，員工袋3億人幣。開市報25.8元，跌0.96%。
北交所註冊成立有限公司，今起就上市規則諮詢。港交所（0388）開市報486元，跌0.33%。
中資券商股個別發展，中金（3908）開市報20.85元，升0.48%；海通證券（6837）開市報7.42元，跌0.67%；中信証券（6030）開市報20.7元，升1.72%；華泰證券（6886）開市報11.92元，無升跌；中國銀河（6881）無成交，報4.59元；光大證券（6178）開市報6.51元，升0.77%；招商證券（6099）無成交，報12.5元；廣發証券（1776）開市報14.82元，跌1.2%；國泰君安（2611）無成交，報11.22元。
騰訊（0700）據報擬推個人微信雲存儲付費服務。開市報489.4元，升0.29%。
比亞迪（1211）上月汽車銷量升86.3%。開市報257元，升1.02%。
周子學辭任中芯國際（0981）董事長，高永崗為代理董事長。開市報23.95元，跌0.42%。
內房上月賣樓普遍跌，碧桂園（2007）8月合約銷售跌25.8%。無成交，報8.76元。
裕元工業（0551）越南廠房仍停運，料影響第三季收入。開市報16.1元，跌0.74%。
雷軍終止持有雷軍基金會控制權，在小米（1810）持股首次降至一成以下。開市報25.35元，跌0.2%。
納入港股通名單股份，包括和黃醫藥（0013）開市報65.95元，升0.38%；恒騰（0136）開市報3.71元，無升跌；中國軟件國際（0354）開市報14.42元，無升跌；快手（1024）開市報88.5元，跌1.83%；上海復旦（1385）開市報25元，升2.04%；奈雪的茶（2150）開市報13.46元，無升跌；心動公司（2400）開市報48.5元，升1.46%；啟明醫療（2500）無成交，報37元；時代天使（6699）開市報360.8元，升0.22%；優然牧業（9858）開市報5.08元，升1.8%；移卡（9923）無成交，報34.9元。
剔出港股通名單股份，包括嘉華國際（0173）無成交，報3.46元；上實（0363）創52周高，見13.02元，開市報13.02元，升0.46%；中國通信服務（0552）開市報4.22元，跌0.24%；港華燃氣（1083）無成交，報5.65元；佳源國際（2768）開市報3.1元，無升跌；融信中國（3301）開市報4.34元，升1.88%；遠洋集團（3377）開市報1.58元，無升跌。
包浩斯國際（0483）完成出售物業，斥4600萬派特別息每股12.5仙。無成交，報1.07元。
中國物流資產（1589）大股東溢價7.4%售股予京東，或提私有化。開市報4元，跌1.23%。
中石油（0857）副總裁辭任。開市報3.51元，跌0.28%。
破頂股表現
破頂股包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見5.56元，開市報5.56元，升2.21%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.73元，開市報0.73元，升1.39%；中國能源建設（3996）創52周高，見1.55元，開市報1.55元，升6.16%；上實（0363）創52周高，見13.02元，開市報13.02元，升0.46%。
破底股方面
破底股包括，易居企業（2048）創上市新低，見1.94元，開市報1.94元，跌1.52%；朝雲集團（6601）創上市新低，見4.5元，開市報4.5元，跌2.6%。