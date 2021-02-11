港股ADR升7點 夜期低水22點 美期向下日股續升
文章日期：2021年9月6日 08:52
美股向下，港股ADR升7點或0.03%，報25908點，即月恒指夜期升36點，低水22點，報25880點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.51%，折合報490.48元；阿里巴巴（9988）升0.33%，折合報165.44元；美團（3690）跌0.2%，折合報244.3元；匯控（0005）跌0.21%，折合報41.36元；建行（0939）跌0.15%，折合報5.66元。
道期現跌0.206%；標期現跌0.17%；納期現跌0.003%。日股現升1.62%，韓股現跌0.05%，澳股現跌1.08%。
今日焦點股份可留意：
京東（9618）：委任徐雷為總裁，金恩林為京東健康（6618）首席執行官。
九毛九（9922）天價購太二3%股權，員工袋3億人幣。
北交所註冊成立有限公司，今起就上市規則諮詢。留意港交所（0388）及中資券商股。
騰訊（0700）據報擬推個人微信雲存儲付費服務。
比亞迪（1211）上月汽車銷量升86.3%。
周子學辭任中芯國際（0981）董事長，高永崗為代理董事長。
內房上月賣樓普遍跌，碧桂園（2007）8月合約銷售跌25.8%。
裕元工業（0551）越南廠房仍停運，料影響第三季收入。
雷軍終止持有雷軍基金會控制權，在小米（1810）持股首次降至一成以下。
納入港股通名單股份，包括和黃醫藥（0013）、恒騰（0136）、中國軟件國際（0354）、快手（1024）、上海復旦（1385）、奈雪的茶（2150）、心動公司（2400）、啟明醫療（2500）、時代天使（6699）、優然牧業（9858）及移卡（9923）。
剔出港股通名單股份，包括嘉華國際（0173）、上海實業控股（0363）、中國通信服務（0552）、港華燃氣（1083）、佳源國際（2768）、融信中國（3301）、遠洋集團（3377）。
包浩斯國際（0483）完成出售物業，斥4600萬派特別息每股12.5仙。
中國物流資產（1589）大股東溢價7.4%售股予京東，或提私有化。
中石油（0857）副總裁辭任。
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