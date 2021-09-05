四名辭任董事包括非執行董事葉一堅，獨董Louis Gordon Crovitz、Mark Lambert Clifford及林中仁，四人確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜須提請公司股東注意。

壹傳媒聲明指，公司兩名董事和創辦人黎智英去年被捕後，七名前壹傳媒及《蘋果日報》高管、編輯和社論作家其後也根據國家安全法被捕，惟港府從未表明《蘋果日報》發表的哪些文章涉嫌違反《港區國安法》，這種不確定性造成了一種恐懼氣氛，導致香港不少剩餘員工辭職，包括負責上市公司法規事務員工。壹傳媒認為，儘管未有審判和定罪，但援引《港區國安法》後影響公司及其員工，公司更可以在沒有法院介入的情況下被迫進行清盤。因此有序清盤將最符合股東、債權人、僱員和其他相關者的最大利益，希望港府允許清盤官完成先前公司及董事被禁止的付款，包括支付債權人和前員工薪資。