壹傳媒全體董事辭任 發聲明指保安局禁使用資金致清盤
文章日期：2021年9月5日 18:57
壹傳媒（0282）發公告，集團董事局包括主席葉一堅在內餘下四名董事全體辭任，集團同時發聲明，解釋自公司於6月停牌後，保安局先凍結旗下部分子公司包括《香港蘋果日報》及其數碼營運帳戶，並進一步指示，集團若使用其餘未被凍結的帳戶資金用於替上述業務支付其任何費用，即屬犯罪，意味無法繼續支付電費、印刷費及員工薪金等，因此決定關閉《蘋果日報》香港業務。
四名辭任董事包括非執行董事葉一堅，獨董Louis Gordon Crovitz、Mark Lambert Clifford及林中仁，四人確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜須提請公司股東注意。
壹傳媒聲明指，公司兩名董事和創辦人黎智英去年被捕後，七名前壹傳媒及《蘋果日報》高管、編輯和社論作家其後也根據國家安全法被捕，惟港府從未表明《蘋果日報》發表的哪些文章涉嫌違反《港區國安法》，這種不確定性造成了一種恐懼氣氛，導致香港不少剩餘員工辭職，包括負責上市公司法規事務員工。壹傳媒認為，儘管未有審判和定罪，但援引《港區國安法》後影響公司及其員工，公司更可以在沒有法院介入的情況下被迫進行清盤。因此有序清盤將最符合股東、債權人、僱員和其他相關者的最大利益，希望港府允許清盤官完成先前公司及董事被禁止的付款，包括支付債權人和前員工薪資。