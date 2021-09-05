北交所註冊成立有限公司 今起就上市規則諮詢
文章日期：2021年9月5日 17:22
國家主席習近平本月2日宣布將新設北京證券交易所後，根據工商徵信平台「天眼查」數據顯示，北交所前日（3日）成立，註冊資本為10億元人民幣，法定代表人及董事長為徐明，唯一大股東為全國中小企業股份轉讓系統，持有全部股份。另外，競價交易漲跌幅限為前收盤價的30%，上市首日不設漲跌幅限制。
據內媒報道，北交所就上市、交易及會員管理規則向社會公開徵求意見，並將於9月22日截止。建議文件稱，考慮到中小企股票估值特點，為有效促進價格發現，北交所競價交易漲跌幅限制比例為前收盤價的30%，上市首日不設漲跌幅限制；為促進盤中價格收斂，增強價格連續性，連續競價階段設置基準價格的5%（或10個最小價格變動單位）的申報有效價格範圍。
根據註冊資料顯示，北交所經營範圍為依法為證券集中交易提供場所和設施、組織和監督證券交易，以及證券市場管理服務等業務。組成人員方面，徐明擔任董事長，他自今年1月底起擔任全國中小企業股份轉讓系統的黨委書記及董事長，隋強任副董事長及經理。陳永民、李繼尊、賈文勤等八人為董事。黨小卉任監事會主席，王雲龍、尹舒二人則任監事。