據內媒報道，北交所就上市、交易及會員管理規則向社會公開徵求意見，並將於9月22日截止。建議文件稱，考慮到中小企股票估值特點，為有效促進價格發現，北交所競價交易漲跌幅限制比例為前收盤價的30%，上市首日不設漲跌幅限制；為促進盤中價格收斂，增強價格連續性，連續競價階段設置基準價格的5%（或10個最小價格變動單位）的申報有效價格範圍。

根據註冊資料顯示，北交所經營範圍為依法為證券集中交易提供場所和設施、組織和監督證券交易，以及證券市場管理服務等業務。組成人員方面，徐明擔任董事長，他自今年1月底起擔任全國中小企業股份轉讓系統的黨委書記及董事長，隋強任副董事長及經理。陳永民、李繼尊、賈文勤等八人為董事。黨小卉任監事會主席，王雲龍、尹舒二人則任監事。