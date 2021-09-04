今年上半年該行錄得淨利息支出805.5萬元，去年同期錄得淨利息收入161.8萬元。期內淨手續費及佣金開支達162.1萬元，按年多約9.46倍。經營支出1.75億元，按年多35.9%。預期信貸虧損淨費用17.9萬元，按年多6.16倍。

截至今年6月30日，該行的客戶貸款及墊款為119萬元，至於該行的客戶存款則約17.37億元，按年增長4.34倍。權益方面，今年6月底，該行的股本為11.75億元，按年多17.5%；累計虧損6.06億元，按年擴大42.74%。

今年上半年該行的利息收入為234.5萬元，然而利息開支達1040萬元，包括向客戶存款作1032.5萬元的利息開支，故期內最終錄得淨利息支出805.5萬元。

經營開支方面，期內員工成本為1.02億元，按年多42.25%，佔整體經營支出58.35%，此比率按年多2.59個百分點。

報告又指，今年7月22日，該行及其附屬公司（集團）收到注資金額5.751億港元，該筆資金將用於集團銀行業務的擴展。

該行股東包括騰訊（0700）、工銀亞洲、港交所（0388）、高瓴資本和鄭志剛。