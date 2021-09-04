虛擬銀行｜富融銀行半年稅前虧損1.84億 按年擴逾四成
文章日期：2021年9月4日 23:31
去年底正式開業的虛擬銀行富融銀行（Fusion Bank）公布今年中期財務報表，截至今年6月底止6個月，扣除所得稅前虧損達1.84億港元，按年擴大44.7%。
今年上半年該行錄得淨利息支出805.5萬元，去年同期錄得淨利息收入161.8萬元。期內淨手續費及佣金開支達162.1萬元，按年多約9.46倍。經營支出1.75億元，按年多35.9%。預期信貸虧損淨費用17.9萬元，按年多6.16倍。
截至今年6月30日，該行的客戶貸款及墊款為119萬元，至於該行的客戶存款則約17.37億元，按年增長4.34倍。權益方面，今年6月底，該行的股本為11.75億元，按年多17.5%；累計虧損6.06億元，按年擴大42.74%。
今年上半年該行的利息收入為234.5萬元，然而利息開支達1040萬元，包括向客戶存款作1032.5萬元的利息開支，故期內最終錄得淨利息支出805.5萬元。
經營開支方面，期內員工成本為1.02億元，按年多42.25%，佔整體經營支出58.35%，此比率按年多2.59個百分點。
報告又指，今年7月22日，該行及其附屬公司（集團）收到注資金額5.751億港元，該筆資金將用於集團銀行業務的擴展。