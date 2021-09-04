就此項工作，陳提到，將會繼續完善貨幣政策調控與宏觀審慎政策框架，豐富政策的工具箱，構建系統性金融風險監測、評估和預警體系，優化外匯市場宏觀審慎加微觀監管兩位一體的框架，加快補齊金融科技監管的短板，將所有金融機構、金融業務和金融產品納入審慎監管框架。提高金融監管的專業性和有效性，建好各類防火牆，堅決守住不發生系統性風險的底線。

重點做好的工作亦包括：完善準入前國民待遇及負面清單管理制度；優化監管政策，打造良好的營商環境。

另外，陳稱，北京集中了國家金融政策部門和管理部門，吸引了銀行、證券、保險業金融機構以及各類金融基礎設施機構共計800多家，其中外資金融機構和分支機構200多家，人行將一如既往支持北京發展高質量的金融產業，支持外資金融機構在北京拓展，支持北京加強國家金融管理中心的建設。

國家外匯管理局副局長鄭薇表示，今年以來人民幣匯率雙向波動增強，體現了國際市場變化的複雜性，以及中國匯率市場化程度的提升，但總體在合理均衡水平上保持基本穩定，反映出中國經濟長期向好的發展態勢和基本平衡的國際收支格局。

鄭指，下一步外匯局將提升改革綜合的效能：一是繼續提升貿易投資自由化便利化的水平，支持境內境外要素有序自由流動，持續優化金融的環境，助力數字經濟的發展，發揮創新引領的作用，帶動產業轉型升級融合發展提質增效。

二是穩妥有序推進資本項目的開放，推進股權投資基金跨境投資試點，完善外商直接投資的管理並做好跨國公司本外幣一體化資金池試點工作。三是建設開放多元功能健全的外匯市場，進一步豐富外匯市場的產品和境內外的參加主體，不斷完善外匯市場的基礎設施體系。