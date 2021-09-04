方星海表示，中國證監會將堅決維護香港國際金融中心地位，一如既往支持內地和香港開展全方位多層次務實合作，包括進一步優化滬深港通機制，豐富滬深港通標的，穩妥做好在香港推出A股指數期貨的各項工作，推出後內地也要着力做好跨境的監管。支持境內外企業赴香港上市，支持粵港澳大灣區建設，推動香港全面融入國家發展大局。

他指，目前中國資本市場已成長為世界第二大市場，A股總市值超過80萬億元人民幣，上市公司接近4500家，商品期貨債券市場規模也位居世界前列，且開放程度日益提升。他說，資本市場的對外開放為境內引入更多境外中長期資金，有助於完善A股市場穩健運行的機理和生態。

他指出，下一步工作，要堅定不移推進高水平對外開放。中國證監會將繼續堅定不移擴大對外開放，統籌發展與安全，推出更多務實型開放舉措。一是要進一步推動資本市場制度性開放，落實合格境外投資者新規，便利境外投資者配置人民幣資產。二是進一步發揮香港在中國資本市場開放中的作用，一直以來香港資本市場在內地資本市場擴大雙向開放、支持內地企業融資發展和引入境外機構投資者等方面發揮作用明顯。在全面建設社會主義現代化國家的征程中，香港可發揮更大作用。

三是進一步加強開放環境下的監管能力和風險防範能力建設。方指，防範資金大進大出是開放當中的一項重點工作。他認為，通常大進大出都是一個國家經濟金融不穩定的情況下外資會出現，也要防範一些個別外資機構惡意的通過自己的投資行為進出帶動整個市場的變化，強調這是要重點防範。