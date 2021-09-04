美股方面，Tesla（美：TSLA）收報733.57美元，升0.16%。facebook（美：FB）收報376.26美元，升0.26%。蘋果（美：AAPL）收報154.3美元，升0.42%。外媒報道北京市政府由備有國資背景的公司入股滴滴（美：DIDI），以獲得其控制權，滴滴收報9.02美元，升2.38%。但滴滴今早已指此消息不實。

紐約期油收報每桶69.29美元，跌1%。布蘭特期油收報每桶72.61美元，跌0.58%。紐約期金收報每盎司1833.7美元，升1.23%。

港股ADR方面，ADR港股比例指數報25908點，升6點或0.03%，匯控（0005）ADR收報折合約41.36港元，比周五港股收市價跌0.22%。騰訊（0700）ADR收報折合約490.47港元，比周五港股收市價升0.51%。阿里巴巴（9988）ADR收報折合約165.44港元，比周五港股收市價升0.33%。