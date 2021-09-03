內房上月賣樓普遍跌 碧桂園8月合約銷售跌25.8%
文章日期：2021年9月3日 18:46
在內地樓市政策陰霾下，內房8月銷售普遍下跌。當中藍籌內房碧桂園（2007）公布，集團於2021年8月份單月權益合同銷售金額約452.1億元人民幣（下同），較2020年8月份的609.3億元，按年跌25.8%。2021年首八個月的實現權益的合同銷售金額為4025.8億元，較2020年首八個月的實現權益的合同銷售金額3821.6億元，按年仍增5.34%。
世茂集團（0813）方面，集團2021年8月份合約銷售額為240.4億元，較2020年8月份295.6億元，按年跌18.67%﹔2021年首八個月合約銷售額為1989.18億元，較2020年首八個月的1690.03億元，按年升18%。
新城發展（1030）公布，2021年8月份合約銷售額為177.39億元，較2020年8月份206.05億元，按年跌13.91%﹔2021年首八個月合約銷售額為1522.91億元，較2020年首八個月的1390.81億元，按年升9.5%。
中梁控股（2772）公布，2021年8月份合約銷售額為120億元，較2020年8月份169億元，按年跌近29%﹔2021年首八個月合約銷售額為1190億元，較2020年首八個月的965億元，按年升23.32%。
合景泰富（1813）公布，2021年8月份合約銷售額為71.9億元，較2020年8月份96.12億元，按年跌25.2%﹔2021年首八個月合約銷售額為714.96億元，較2020年首八個月的556.06億元，按年升28.58%。
時代中國（1233）公布，2021年8月份合約銷售額為67.5億元，較2020年8月份89.2億元，按年跌24.33%﹔2021年首八個月合約銷售額為600.24億元，較2020年首八個月的493.66億元，按年升21.59%。
建業地產（0832）公布，2021年8月份合約銷售額為52.55億元，較2020年8月份52.6億元，按年持平﹔2021年首八個月合約銷售額為386.3億元，較2020年首八個月的386.21億元，亦按年持平。
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